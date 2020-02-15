США готовят эвакуацию своих граждан с карантинного лайнера в Японии

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство США ведет подготовку к эвакуации американских граждан с карантинного круизного судна Diamond Princess у японского порта Йокогама, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
По словам Уолка, около 380 американцев и их семей будут эвакуированы двумя рейсами госдепартамента. Ожидается, что они прибудут в США уже в воскресенье. Там они пройдут дополнительное обследование, и, вероятно, будут помещены в карантин, добавил он.
Уолк также отметил, что сотрудники CDC находятся в Японии для оценки состояния здоровья пассажиров. Граждан с кашлем, повышенной температурой или другими симптомами не допустят на борт самолета.
В настоящее время в Японии подтверждены 255 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 218 – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princess, из которых 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, наличие вируса было выявлено у одного сотрудника карантинной службы, делавшего замеры на лайнере, 12 человек, эвакуированных из китайского Уханя, и 23 человека, заразившихся в разных местах в самой Японии. В ряде случаев заражения были выявлены у людей, которые не покидали Японию и не имели контактов с китайскими туристами. Среди них врач из префектуры Вакаяма.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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