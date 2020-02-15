США готовят эвакуацию своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Персонал в защитных костюмах у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы

Персонал в защитных костюмах у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство Правительство США ведет подготовку к эвакуации американских граждан с карантинного круизного судна Diamond Princess у японского порта Йокогама, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.

По словам Уолка, около 380 американцев и их семей будут эвакуированы двумя рейсами госдепартамента. Ожидается, что они прибудут в США уже в воскресенье. Там они пройдут дополнительное обследование, и, вероятно, будут помещены в карантин, добавил он.

Уолк также отметил, что сотрудники CDC находятся в Японии для оценки состояния здоровья пассажиров. Граждан с кашлем, повышенной температурой или другими симптомами не допустят на борт самолета.

В настоящее время в Японии подтверждены 255 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 218 – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princess, из которых 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, наличие вируса было выявлено у одного сотрудника карантинной службы, делавшего замеры на лайнере, 12 человек, эвакуированных из китайского Уханя, и 23 человека, заразившихся в разных местах в самой Японии. В ряде случаев заражения были выявлены у людей, которые не покидали Японию и не имели контактов с китайскими туристами. Среди них врач из префектуры Вакаяма.