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2020-02-15T11:21+0300
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Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
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РИА Новости

Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая

06:34 15.02.2020 (обновлено: 11:21 15.02.2020)
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
ПЕКИН, 15 фев — РИА Новости. Вашингтон постоянно называет Пекин угрозой, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США несут угрозу Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай всецело готов следовать "пяти принципам мирного сосуществования" с США, устанавливать и развивать долгосрочные стабильные отношения дружбы и сотрудничества. Это утвержденная политика Китая. Но США, наоборот, непрерывно оказывают на Китай давление, по любому случаю критикуют и пытаются очернить Китай. Кто для кого представляет угрозу, понятно с первого взгляда", — сказал он в интервью агентству Рейтер, текст которого опубликован на сайте китайского МИД.

Например, отметил Ван И, Всекитайское собрание народных представителей никогда не принимало никаких законопроектов, касающихся внутренней политики США, тогда как Вашингтон рассмотрел и одобрил целую серию различных законов, представляющих собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая.
Кроме того, добавил министр, китайские военные корабли и самолеты никогда не демонстрировали силу вблизи акватории и воздушного пространства США, в то время как американская сторона постоянно отправляет корабли и авиацию, чтобы "побряцать оружием" у Китая на пороге.
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Ван И привел в пример и то, что Китай никогда не вводил санкции против американских компаний и всегда приветственно относился к их инвестициям, старался обеспечить для них благоприятную деловую среду. Однако США "делают все возможное, чтобы оказать давление на китайские компании, вводят в их отношении так называемые односторонние санкции и прибегают к экстерриториальной юрисдикции, ограничивающей права Китая на развитие", заключил глава МИД.
Флаг Китая
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МИД Китая призвал США прекратить необоснованное давление
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Ван И (политик)МИД КНРКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Омерика представляет угрозу для всего человечества. В том числе, для его выживания как вида.
15 февраля, 06:57
ЛКЛысый Кучерявый
93200893
А кто сказал что в США теперь нет рабовладельческого строя? Прсто раньше рабов в США привозили, а теперь они работают на США по месту своего жительства, так сказать на дому. А вместо надсмотрщика с кнутом, авианосцы и военные базы по всему миру.
15 февраля, 08:28
АСАндрей Ст
74320878
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