Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая

"Китай всецело готов следовать "пяти принципам мирного сосуществования" с США, устанавливать и развивать долгосрочные стабильные отношения дружбы и сотрудничества. Это утвержденная политика Китая. Но США, наоборот, непрерывно оказывают на Китай давление, по любому случаю критикуют и пытаются очернить Китай. Кто для кого представляет угрозу, понятно с первого взгляда", — сказал он в интервью агентству Рейтер, текст которого опубликован на сайте китайского МИД.

Например, отметил Ван И, Всекитайское собрание народных представителей никогда не принимало никаких законопроектов, касающихся внутренней политики США, тогда как Вашингтон рассмотрел и одобрил целую серию различных законов, представляющих собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая.

Кроме того, добавил министр, китайские военные корабли и самолеты никогда не демонстрировали силу вблизи акватории и воздушного пространства США, в то время как американская сторона постоянно отправляет корабли и авиацию, чтобы "побряцать оружием" у Китая на пороге.

Ван И привел в пример и то, что Китай никогда не вводил санкции против американских компаний и всегда приветственно относился к их инвестициям, старался обеспечить для них благоприятную деловую среду. Однако США "делают все возможное, чтобы оказать давление на китайские компании, вводят в их отношении так называемые односторонние санкции и прибегают к экстерриториальной юрисдикции, ограничивающей права Китая на развитие", заключил глава МИД.