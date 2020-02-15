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Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
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РИА Новости

Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина

06:14 15.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 15 фев – РИА Новости. Первые 366 южнокорейских граждан, которых эвакуировали из Уханя 31 января, были отпущены из мест временного проживания, где они проходили 14-дневный карантин, сообщило министерство здравоохранения и социального обеспечения РК.
Ранее Южная Корея уже эвакуировала из Уханя 701 своего гражданина. 31 января первый рейс перевез 368 человек. Утром 1 февраля в аэропорт Инчхона прибыл второй чартерный рейс еще с 333 гражданами. Они были размещены в двухнедельный карантин в специально выделенных местах проживания в городах Асан и Чинчхон. У двух человек из их числа подтвердили наличие коронавируса.
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Первыми в субботу отпустили из карантина 193 человека в Асане и 173 человека в Чинчхоне. Перед этим всех их снова проверили на наличие коронавируса, а затем устроили проводы. На мероприятии в Асане присутствовал министр здравоохранения, мэр города Асан и губернатор провинции Чхунчхон-намдо.
Так как опасность заражения все еще не миновала, всех отпущенных граждан развезут по домам на специальном автобусе. Хотя все граждане здоровы, местные власти продолжат мониторить их состояние 2-3 раза в день по телефону, на случай если симптомы появятся позже.
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Третий чартерный рейс, организованный правительством Южной Кореи, эвакуировал примерно 148 южнокорейских граждан и их китайских родственников, из которых ни один не был заражен. У одного годовалого ребенка не из-за вируса появился жар, поэтому сейчас его перевезли в больницу. Оставшиеся граждане содержатся на карантине в Институте иностранных языков министерства обороны в Инчхоне.
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В Асане находилось всего 527 человек, а в Чинчхоне 173 человека, и еще один гражданин, который не был эвакуирован, но ухаживал за родственником. Все эвакуированные живут в одиночных комнатах. Их деятельность и внешние контакты ограничены, а их состояние здоровья проверяют несколько раз в день.
Южная Корея подтвердила уже 28 случаев заражения коронавирусом, семь пациентов выписаны из больницы. Таким образом, сейчас на лечении находится 21 человек. Еще 638 человек проходят проверку, 795 контактировавших с зараженными остаются в домашнем карантине.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения и благосостояния Южной Кореи (Минздрав Южной Кореи)Южная КореяИнчхонУханьВ мире
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