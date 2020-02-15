Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево

Виктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео

ХАБАРОВСК, 15 фев - РИА Новости. Защита жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, Защита жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, оставившего детей в аэропорту Шереметьево и арестованного в Хабаровске по делу о краже, будет обжаловать решение суда, сообщил журналистам адвокат Дмитрий Ястребов.

Ранее сообщалось, что в конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьево сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в ней он попросил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их.

В четверг стало известно о задержании Гаврилова в Хабаровске . В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждены два уголовных дела: по статье "Оставление в опасности", а также по статьям "Истязание" и "Кража". По данным следствия, задержанный не только бросил детей в не знакомом им месте, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.

В субботу суд Центрального района Хабаровска арестовал Гаврилова до 13 апреля по уголовному делу об истязании и краже. На суде рассматривался только вопрос о краже. Дело об оставлении детей в опасности является отдельным уголовным делом, по нему Гаврилов имеет обязательство о явке.

"Мы будем обжаловать решение суда об аресте в установленные законом сроки", - сказал Ястребов.

После вынесения решения суда Гаврилов сообщил журналистам, что не ожидал ареста.

"Я вообще в шоке, я такого не ожидал", - сказал Гаврилов.