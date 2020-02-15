Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево

ХАБАРОВСК, 15 фев - РИА Новости. Защита жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова, оставившего детей в аэропорту Шереметьево и арестованного в Хабаровске по делу о краже, будет обжаловать решение суда, сообщил журналистам адвокат Дмитрий Ястребов.
Ранее сообщалось, что в конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьево сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в ней он попросил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их.
В четверг стало известно о задержании Гаврилова в Хабаровске. В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждены два уголовных дела: по статье "Оставление в опасности", а также по статьям "Истязание" и "Кража". По данным следствия, задержанный не только бросил детей в не знакомом им месте, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.
В субботу суд Центрального района Хабаровска арестовал Гаврилова до 13 апреля по уголовному делу об истязании и краже. На суде рассматривался только вопрос о краже. Дело об оставлении детей в опасности является отдельным уголовным делом, по нему Гаврилов имеет обязательство о явке.
28 января, 08:00История отца, бросившего сыновей в московском аэропорту
"Мы будем обжаловать решение суда об аресте в установленные законом сроки", - сказал Ястребов.
После вынесения решения суда Гаврилов сообщил журналистам, что не ожидал ареста.
"Я вообще в шоке, я такого не ожидал", - сказал Гаврилов.
Ранее сообщалось, что детей сначала передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, а затем матери. У женщины сейчас новая семья. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова призвала органы системы контролировать эту семью.