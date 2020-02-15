Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T07:23+0300
https://ria.ru/20200215/1564809463.html
Исследование выяснило, что изменила Система быстрых платежей
https://cdn24.img.ria.ru/images/155000/54/1550005456_0:228:2730:1764_1036x0_80_0_0_ecef0fe9c308ca49b05bc832f2cd34bf.jpg
РИА Новости

Исследование выяснило, что изменила Система быстрых платежей

06:01 15.02.2020 (обновлено: 07:23 15.02.2020)
2672
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россияне после запуска Системы быстрых платежей (СБП) стали реже пользоваться банкоматами для снятия и внесения наличных, показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Система быстрых платежей сделала карточные операции более удобными для россиян, что поменяло их платежное поведение при пользовании банкоматами, обратили внимание аналитики. Среди тех, кто сегодня пополняет собственные счета через СБП, 70,5% ранее не использовали для этого переводы, а в основном пользовались банкоматами, поделился статистикой вице-президент холдинга "Русский Стандарт" Эльдар Бикмаев.

"Количество операций получения наличных в банкоматах в 2019 году снизилось на 18% по сравнению с 2018 годом. В свою очередь, число операций внесения наличных упало на 28%. В то же время значительно выросли пополнения карт (счетов) через безналичные направления – в 2,5 раза в 2019 году относительно 2018 года", — подсчитали в банке. При этом снизилось не только число, но и объем таких операций: внесения — на 24%, а снятия наличных — на 5,7%. Средняя сумма получения средств с карты в банкоматах в 2019 году составила 20 220 рублей.

Система быстрых платежей была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже около 40 участников, к подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.
Смартфон. Архивное фото
1 августа 2019, 04:23
Исследование выявило самых "щедрых" пользователей мобильного банка в России
Кроме того, специалисты банка изучили, как на платежное поведение клиентов при пользовании банкоматами повлияло внедрение NFC-технологии (функции бесконтактного взаимодействия). В самом начале появления таких банкоматов клиенты предпочитали чаще снимать деньги, нежели вносить средства на счета, а теперь ситуация постепенно выравнивается.
"По итогам 2019 года в целом мы можем наблюдать следующее соотношение операций по пополнению карты к снятию наличных: 45% к 55% по количеству операций и 55% к 45% — по сумме операций в бесконтактных банкоматах. При этом средний чек одной операции в банкоматах с технологией NFC по снятию наличных составил 10 875 рублей, тогда как по внесению — 16 075 рублей", — подсчитали в банке.
Ипотека
05:33
Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
3222005
Обсудить 2
Русский стандарт (банк)РоссияЭкономика
Рекомендуем
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Телеведущий Иван Ургант
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции
Женщина на улице в Киеве
Украинская экономика начала год уникальными рекордами
Икона Правденый Иосиф Обручник с Богоматерью
"В Евангелии оставили шифр": тайна происхождения Христа
Гаити
На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Немецкие врачи рассказали, чем питаются, чтобы быть здоровыми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
10:53Эксперт оценил слова главы OMV о "Северном потоке — 2"
10:53В России действуют две тест-системы для выявления коронавируса
Лента новостейМолния