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На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
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РИА Новости

На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара

05:54 15.02.2020
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CC BY 2.0 / Siri B.L. / HaitiГаити
Гаити
CC BY 2.0 / Siri B.L. / Haiti
Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. По крайней мере 15 детей погибли в результате пожара в детском доме при церкви недалеко от столицы Гаити Порт-о-Пренс, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали 14 детей. Отмечалось, что причиной пожара мог стать несчастный случай.
По данным агентства, двое детей погибли от огня в своих комнатах в четверг ночью, когда вспыхнул пожар. Еще 13 детей скончались в больнице от проблем с дыханием, куда были доставлены в критическом состоянии, сообщил местный судья Раймонд Жан Антуан.
Огонь распространился на первом этаже детского дома, где находились спальни. Однако, по словам судьи, дым проник и на второй этаж, где также располагались детские комнаты.
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