На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара

Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали 14 детей. Отмечалось, что причиной пожара мог стать несчастный случай.
По данным агентства, двое детей погибли от огня в своих комнатах в четверг ночью, когда вспыхнул пожар. Еще 13 детей скончались в больнице от проблем с дыханием, куда были доставлены в критическом состоянии, сообщил местный судья Раймонд Жан Антуан.
Огонь распространился на первом этаже детского дома, где находились спальни. Однако, по словам судьи, дым проник и на второй этаж, где также располагались детские комнаты.
11 февраля, 19:21В Ираке при пожаре в больнице погибли два человека