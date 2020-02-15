На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара

По данным агентства, двое детей погибли от огня в своих комнатах в четверг ночью, когда вспыхнул пожар. Еще 13 детей скончались в больнице от проблем с дыханием, куда были доставлены в критическом состоянии, сообщил местный судья Раймонд Жан Антуан.