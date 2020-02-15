Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T05:38+0300
https://ria.ru/20200215/1564809335.html
Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564120018_0:159:3076:1889_1036x0_80_0_0_c11faf3cb2237c1caa1d35764f8ca9cc.jpg
РИА Новости

Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза

05:38 15.02.2020
449
© WDSSPR (2019)Кадр из фильма "Маленькие женщины"
Кадр из фильма Маленькие женщины
© WDSSPR (2019)
Кадр из фильма "Маленькие женщины"
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Премия "Оскар", которую получил фильм "Маленькие женщины" за лучшие костюмы, подстегнула продажи одноименной книги Луизы Мэй Олкотт в 72 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из крупнейших интернет-магазинов Ozon.
"С 30 января по 5 февраля 2020 года - в первую неделю после премьеры (в России – ред.) "Маленьких женщин" - продажи одноименного романа выросли в штуках в 13 раз относительно того же периода в прошлом году", - рассказали в компании.
При этом пик продаж пришелся на первые два дня после вручения "Оскара" - они выросли в 72 раза относительно 10 и 11 февраля прошлого года.
В 2019 году на интернет-площадке Ozon покупали около 80 книг "Маленькие женщины" в неделю, а после выхода фильма - более 1100.
Режиссер Пон Чжун Хо на красной дорожке церемонии вручения премии Оскар
10 февраля, 11:44Культура
Кинокритик прокомментировал итоги вручения премии "Оскар"
В компании считают, что часть клиентов покупает книгу в подарок на 8 марта - в каждом третьем заказе лежит сразу 2-3 штуки, рассказали в Ozon.
Девяносто вторая церемония вручения награды киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" стал "Лучшей картиной года" по версии киноакадемии США. Впервые главный "Оскар" был присужден ленте не на английском языке. Он завоевал еще три награды — за режиссуру, сценарий и как "Лучший зарубежный фильм". Лента "Маленькие женщины" режиссера Греты Гервиг также претендовала на "Оскар" в категории "Лучший фильм года".
Режиссер Пон Чун Хо на церемонии вручения премии Оскар
10 февраля, 10:20Культура
Кинокритик прокомментировал победу "Паразитов" на премии "Оскар"
103001
Обсудить 0
Церемония вручения "Оскара" - 2020OzonОбщество
Рекомендуем
Гаити
На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
Ипотека
Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
Версия картины Эдварда Мунка Крик 1910 года
Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
Банкомат
Исследование выяснило, что изменила Система быстрых платежей
Москва-река и дом на Котельнической набережной в Москве
В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Здание посольства России в Канаде
В посольстве России в Канаде прокомментировали дело о геноциде в Ейске
Виктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео
Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
Вид на Гавану, Куба
Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
Флаги США и Китая
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
Мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
Макет двигателя РД-180
В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
В Китае число жертв коронавируса достигло 1523 человек
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза
Мужчина работает за ноутбуком
Заклеивать камеру или нет? Способы защиты от хакеров получили оценку
Авторы исследования Бит Кристен и Матиас Кристен в лаборатории Швейцарской высшей технической школа Цюриха
Создатель первого искусственного организма рассказал о рисках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
10:53Эксперт оценил слова главы OMV о "Северном потоке — 2"
10:53В России действуют две тест-системы для выявления коронавируса
Лента новостейМолния