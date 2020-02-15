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Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
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РИА Новости

Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть

05:33 15.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека
© РИА Новости / Нина Зотина
Ипотека. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россияне по итогам прошлого года взяли меньше новой ипотеки на погашение уже существующей - всего 351 миллиард рублей, что на 32% меньше показателя 2018 года, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро. Однако на фоне снижения ключевой ставки ЦБ у россиян вернется интерес к перекредитованию, ожидают эксперты. В настоящее время минимальная ставка рефинансирования ипотеки в среднем по рынку уже составляет 8,6%, выяснило РИА Новости.
По данным ОКБ, россияне рефинансировали в прошлом году ипотечных кредитов на 351 миллиард рублей против 519 миллиардов рублей годом ранее, причиной такого результата стало повышение ЦБ ключевой ставки в 2018 году. При этом в 2019 году ЦБ пять раз подряд снижал ключевую ставку, а шестой раз сделал это в феврале 2020 года - теперь ставка находится на уровне в 6%. На этом фоне ставки по ипотеке уже опустились ниже исторического уровня в 9%, заявила 13 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Гендиректор АПРИ "Флай Плэнинг" Владимир Савченков заявил РИА Новости, что рефинансирование ипотеки снижалось не весь прошлый год, к концу года рынок все же оживился. Произошедшее снижение ставки ЦБ будет и дальше стимулировать россиян брать новые кредиты для погашения старых, уверен он. Вячеслав Абрамов из "БКС Брокер" отметил, что перекредитовываться стоит, когда разница в процентной ставке составляет хотя бы 2%, поэтому в 2020 году заинтересуются рефинансированием заемщики, взявшие ипотеку в 2017-2018 годах под 11%.
РИА Новости изучило информацию о рефинансировании ипотеки на сайтах банков из топ-35 рейтинга агентства. Диапазон минимальных ставок по перекредитованию ипотечных ссуд составляет 6,49-10,5%. Такие ставки банки предлагают в основном зарплатным клиентам, которые платят первоначальный взнос не менее 20% от суммы кредита и оформляют страховку жизни и имущества. Чаще всего банки предлагают рефинансировать ипотеку от 8-9%, а средняя минимальная ставка на рынке составляет 8,6%.
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Однако не все крупные кредитные организации предлагают клиентам рефинансировать ипотеку. Так, в топ-35 не перекредитовывают ипотеку Московский кредитный банк, Совкомбанк, Ситибанк, "Тинькофф", "Почта банк" и "Русский стандарт". Последние четыре банка в принципе не выдают жилищные кредиты. В МКБ заявили РИА Новости, что планируют запустить программу рефинансирования ипотеки по всем клиентским сегментам в марте 2020 года. Совкомбанк же пока только рассматривает возможность запустить такой продукт, рассказали в кредитной организации.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в четверг поручил рассмотреть возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов с учетом отмеченного снижения процентной ставки. Набиуллина позже сообщила, что все законодательные возможности для рефинансирования ипотеки в стране есть, но ЦБ подумает, как еще упростить этот процесс.
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