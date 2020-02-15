В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая

ПЕКИН, 15 фев — РИА Новости. Более 25 тысячи медиков со всего Более 25 тысячи медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй для помощи своим коллегам в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса , сообщил на пресс-конференции замглавы госкомитета по здравоохранению, член постоянного комитета парткома провинции Хубэй Ван Хэшэн.

"К настоящему моменту уже 217 медицинских бригад, в составе которых 25 633 медицинских работника, направлены в провинцию Хубэй для оказания медицинской помощи. Эта цифра не включает военных врачей, направленных армией", — сообщил он.

Из общего числа медиков в город Ухань направлены 20 374 медработника в составе 181 медицинских бригады.

С 24 января в город Ухань и провинцию Хубэй из других регионов страны начали отправлять как материальную помощь, в том числе защитную одежду и маски, так и специалистов, так как местные врачи перестали справляться с большим потоком пациентов. В связи с тем что самая большая ответственность в борьбе с коронавирусом ложится именно на плечи медиков, их в стране стали называть "ангелы в белых одеждах" или "бойцы в белых халатах".

По данным на пятницу, 1716 медиков заразились коронавирусом, шесть из них скончались.

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому Всемирная организация здравоохранения 11 февраля дала название COVID-2019.

Количество зараженных в Китае превысило 66 тысяч человек, умерли 1523, выздоровели более восьми тысяч.