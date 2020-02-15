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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-15T05:07+0300
https://ria.ru/20200215/1564809160.html
Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
https://cdn25.img.ria.ru/images/155204/30/1552043033_2:502:2631:1981_1036x0_80_0_0_1518890b0a4df9d2015dbcab9d3a71a0.jpg
РИА Новости

Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков

05:07 15.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Алеппо
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мужчина на одной из улиц в Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО, 15 фев - РИА Новости. Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков, передает корреспондент РИА Новости.
Один из опасных районов - Дахирият-аль-Сад на западе Алеппо. Все передвижения вне дома – короткими перебежками, с постоянным расчетом на то, чтобы залечь или забежать за какое-нибудь укрытие. Внутри своих квартир жители района также научились выбирать безопасные места.
"Мы привыкли к этой жизни. Когда начинают стрелять, прячемся в углу. Осколки залетают даже в подвал через окна", - рассказала журналистам местная жительница по имени Вазира.
Дети этих людей не ходят в школу - учатся дома. Любая вылазка наружу может привести к увечьям или смерти. Впрочем, дома оставаться тоже опасно. Местный житель Фесаль Ахмет однажды не уследил за дочерью. Она выбежала на улицу, и в этот момент рядом упал снаряд. Девочку спасли военные врачи.
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"Вот, смотрите. Осколок попал сюда и сюда", - показал он журналистам осколки. Во дворе дома Фесаля за одну неделю упало четыре снаряда.
"Мы можем съездить за продуктами, только когда затишье, когда перестают стрелять. Нам помогают выбраться в город солдаты", - рассказал он.
Западные кварталы Алеппо опустели. В них живут только те, у кого совсем нет денег и некуда ехать. До позиций боевиков отсюда меньше километра. Люди ждут, когда военные оттеснят боевиков от района.
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Боевики обстреливают Алеппо и пригороды из района Лерамун. Это промышленная зона, до конца еще не освобожденная от террористических группировок. Часть его контролирует сирийская армия. Другие части - боевики "Джебхат-ан-Нусры"*. Во время обстрелов боевики используют реактивные установки и минометы.
По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олега Журавлёва, только за минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииДжабхат ан-НусраСирияАлеппоВ мире
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