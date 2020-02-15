Мужчина на одной из улиц в Алеппо. Архивное фото

Мужчина на одной из улиц в Алеппо

АЛЕППО, 15 фев - РИА Новости. Западная часть Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков, передает корреспондент РИА Новости.

Один из опасных районов - Дахирият-аль-Сад на западе Алеппо. Все передвижения вне дома – короткими перебежками, с постоянным расчетом на то, чтобы залечь или забежать за какое-нибудь укрытие. Внутри своих квартир жители района также научились выбирать безопасные места.

"Мы привыкли к этой жизни. Когда начинают стрелять, прячемся в углу. Осколки залетают даже в подвал через окна", - рассказала журналистам местная жительница по имени Вазира.

Дети этих людей не ходят в школу - учатся дома. Любая вылазка наружу может привести к увечьям или смерти. Впрочем, дома оставаться тоже опасно. Местный житель Фесаль Ахмет однажды не уследил за дочерью. Она выбежала на улицу, и в этот момент рядом упал снаряд. Девочку спасли военные врачи.

"Вот, смотрите. Осколок попал сюда и сюда", - показал он журналистам осколки. Во дворе дома Фесаля за одну неделю упало четыре снаряда.

"Мы можем съездить за продуктами, только когда затишье, когда перестают стрелять. Нам помогают выбраться в город солдаты", - рассказал он.

Западные кварталы Алеппо опустели. В них живут только те, у кого совсем нет денег и некуда ехать. До позиций боевиков отсюда меньше километра. Люди ждут, когда военные оттеснят боевиков от района.

Боевики обстреливают Алеппо и пригороды из района Лерамун. Это промышленная зона, до конца еще не освобожденная от террористических группировок. Часть его контролирует сирийская армия . Другие части - боевики "Джебхат-ан-Нусры" *. Во время обстрелов боевики используют реактивные установки и минометы.

По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олега Журавлёва, только за минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов.