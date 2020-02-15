АЛЕППО, 15 фев - РИА Новости. Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков, передает корреспондент РИА Новости.
Один из опасных районов - Дахирият-аль-Сад на западе Алеппо. Все передвижения вне дома – короткими перебежками, с постоянным расчетом на то, чтобы залечь или забежать за какое-нибудь укрытие. Внутри своих квартир жители района также научились выбирать безопасные места.
"Мы привыкли к этой жизни. Когда начинают стрелять, прячемся в углу. Осколки залетают даже в подвал через окна", - рассказала журналистам местная жительница по имени Вазира.
Дети этих людей не ходят в школу - учатся дома. Любая вылазка наружу может привести к увечьям или смерти. Впрочем, дома оставаться тоже опасно. Местный житель Фесаль Ахмет однажды не уследил за дочерью. Она выбежала на улицу, и в этот момент рядом упал снаряд. Девочку спасли военные врачи.
8 февраля, 05:21Война в СирииОкраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
"Вот, смотрите. Осколок попал сюда и сюда", - показал он журналистам осколки. Во дворе дома Фесаля за одну неделю упало четыре снаряда.
"Мы можем съездить за продуктами, только когда затишье, когда перестают стрелять. Нам помогают выбраться в город солдаты", - рассказал он.
Западные кварталы Алеппо опустели. В них живут только те, у кого совсем нет денег и некуда ехать. До позиций боевиков отсюда меньше километра. Люди ждут, когда военные оттеснят боевиков от района.
Боевики обстреливают Алеппо и пригороды из района Лерамун. Это промышленная зона, до конца еще не освобожденная от террористических группировок. Часть его контролирует сирийская армия. Другие части - боевики "Джебхат-ан-Нусры"*. Во время обстрелов боевики используют реактивные установки и минометы.
По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Олега Журавлёва, только за минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.