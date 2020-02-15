Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания

ХАБАРОВСК, 15 фев - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов, оставивший детей в аэропорту Шереметьево и задержанный в Хабаровске в четверг, заявил, что в момент задержания возвращался на Дальний Восток за детьми, которых передали родной матери, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда Центрального района Хабаровска, где в субботу рассматривается вопрос о его аресте.
В конце января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в Шереметьево сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в ней он попросил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. В четверг стало известно о задержании в Хабаровске отца детей. Как сообщали в министерстве образования Хабаровского края, детей передали родной матери.
28 января, 14:39Отец оставленных в Шереметьево детей попросил у них прощения
"Летел за детьми", - сказал Гаврилов журналистам перед заседанием суда.
В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности", "Истязание", "Кража". По данным следствия, задержанный не только бросил детей в незнакомом им месте, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.