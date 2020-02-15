Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания

В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности", "Истязание", "Кража". По данным следствия, задержанный не только бросил детей в незнакомом им месте, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.