Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ

Отмечается, что речь идет о долгах Кубы перед Великобританией, Францией, Японией, Испанией, Бельгией и Австрией. Дипломатический источник сообщил агентству, что в 2019 году Куба просрочила платежи на сумму 32-33 миллионов евро.