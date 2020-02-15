Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T04:49+0300
https://ria.ru/20200215/1564809024.html
Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/154810/67/1548106728_0:505:2733:2042_1036x0_80_0_0_aaadc3d03a34bd2a4d47de2e2679a0f4.jpg
РИА Новости

Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ

04:49 15.02.2020
1816
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство Кубы намерено погасить более 30 миллионов евро просроченных платежей по внешнему долгу к концу мая, передается агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо вице-председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисаса.
Отмечается, что речь идет о долгах Кубы перед Великобританией, Францией, Японией, Испанией, Бельгией и Австрией. Дипломатический источник сообщил агентству, что в 2019 году Куба просрочила платежи на сумму 32-33 миллионов евро.
Кабриас в письме председателю Парижского клуба кредиторов Одиль Рено-Бассо указывает, что Куба "намерена погасить" просроченную задолженность по своим обязательствам к 31 мая, самой ранней "реалистичной" дате.
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Куба Андрей Гуськов
13 февраля, 12:00
Андрей Гуськов: Куба будет погашать российские кредиты
1221021
Обсудить 1
Рикардо КабрисасКубаВ миреЭкономика
Рекомендуем
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Здание посольства России в Канаде
В посольстве России в Канаде прокомментировали дело о геноциде в Ейске
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа
В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Телеведущий Иван Ургант
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Банкомат
Исследование выяснило, что изменила Система быстрых платежей
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции
Женщина на улице в Киеве
Украинская экономика начала год уникальными рекордами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
10:53Эксперт оценил слова главы OMV о "Северном потоке — 2"
10:53В России действуют две тест-системы для выявления коронавируса
Лента новостейМолния