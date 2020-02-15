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2020-02-15T05:41+0300
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В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
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РИА Новости

В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты

04:43 15.02.2020 (обновлено: 05:41 15.02.2020)
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© Fotolia / Oleg PodzorovВид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
© Fotolia / Oleg Podzorov
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 15 фев — РИА Новости. ЦБ Финляндии примет меры для сокращения чрезмерной задолженности жителей страны, беспокойство властей вызывают неплатежи и закредитованность населения.
По данным бюро кредитных историй Asiakastieto, число финнов, не способных оплатить свои счета в прошлом году, выросло на 8 тысяч и достигло 382 тысяч. Самый быстрый рост задолженностей — среди пенсионеров: за прошлый год число неплательщиков старше 65 лет увеличилось на 9%. Всего их сейчас в Финляндии 34,5 тысячи.

"В соответствии с правительственной программой несколько министерств примут меры для сокращения чрезмерной задолженности и улучшения способности граждан управлять своими личными финансами. Банк Финляндии в настоящее время запускает проект по повышению финансовой грамотности населения", — рассказала РИА Новости представитель Банка Йенни Хеллстрём.

Доступность микрокредитования и простота получения ссуд волнует и министерство юстиции.
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"Такое развитие событий создает риски как для отдельных лиц, так и для национальной экономики. Для решения этих проблем необходимы как регулирование, так и финансовая грамотность. Фактически в министерстве юстиции уже предпринят ряд мер для решения проблем, связанных с чрезмерной задолженностью населения", — отмечают в ведомстве.
"Важно, чтобы люди понимали, как работают новые финансовые услуги и какие риски с ними связаны. В эпоху цифровых технологий мы должны постоянно развивать нашу финансовую грамотность", — добавила Хеллстрём.
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По его словам, Банк Финляндии, министерство юстиции и другие ключевые органы согласились с тем, что Банк Финляндии возьмет на себя ответственность за координацию действий по повышению финансовой грамотности граждан в Финляндии. "В этой роли Банк разработает план мероприятий, установив долгосрочные национальные цели", — отметила Хеллстрём.
Акцент будет делаться на обучении взрослых граждан правильному финансовому поведению в интернете.
Финансовое образование в школах и учебных заведениях не входят в эту программу.
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"Банк Финляндии рекомендует всем органам власти, частному сектору и сторонним организациям, занимающимся вопросами финансовой грамотности населения, принять участие в этой работе", — подчеркнула Хеллстрём.
В свою очередь глава финского центробанка Олли Рен считает, что цифровизация и финансовый рынок, работающий как никогда раньше в глобальном масштабе, создали новые услуги и изменили поведение людей как потребителей и банковских клиентов. Расстаться с деньгами стало намного проще, отмечает Рен.
Проект уже запущен и в настоящее время Банк в сотрудничестве с ключевыми исследователями в этой области занимается анализом ситуации. План конкретных действий и целевые показатели будут обнародованы этой весной, добавили в банке.
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ФинляндияХельсинкиВ миреЭкономика
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