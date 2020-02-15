ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе

Представитель ВОЗ Энди Паттисон, прилетевший в Силиконовую долину для участия в этом мероприятии, заявил телеканалу, что "тон (по отношению к коронавирусу) меняется", поскольку технологические гиганты начинают наращивать борьбу с поддельными новостями о нем.
Паттисон также сказал, что предложил на встрече помочь компаниям проверять факты, которые они или их пользователи публикуют, вместо того чтобы полагаться на третьих лиц.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло в пятницу 66 492, из них 1 523 человека скончались, 8 096 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ дала ему официальное название COVID-2019.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса