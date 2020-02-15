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ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
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РИА Новости

ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе

04:35 15.02.2020 (обновлено: 05:43 15.02.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoРабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
Рабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
© REUTERS / CNS Photo
Рабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Представители Facebook, Amazon и Google встретились с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы обсудить пути предотвращения распространения недостоверной информации по поводу коронавируса, сообщает CNBC.
Встреча проходила в штаб-квартире Facebook, мероприятие было организовано по инициативе ВОЗ.
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Представитель ВОЗ Энди Паттисон, прилетевший в Силиконовую долину для участия в этом мероприятии, заявил телеканалу, что "тон (по отношению к коронавирусу) меняется", поскольку технологические гиганты начинают наращивать борьбу с поддельными новостями о нем.
Паттисон также сказал, что предложил на встрече помочь компаниям проверять факты, которые они или их пользователи публикуют, вместо того чтобы полагаться на третьих лиц.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло в пятницу 66 492, из них 1 523 человека скончались, 8 096 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ дала ему официальное название COVID-2019.
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Распространение нового коронавирусаFacebookGoogleВОЗAmazon.com, Inc.СШАFacebook, Inc.В мире
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