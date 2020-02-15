ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Представители Facebook, Представители Facebook, Amazon Google встретились с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы обсудить пути предотвращения распространения недостоверной информации по поводу коронавируса, сообщает CNBC

Встреча проходила в штаб-квартире Facebook , мероприятие было организовано по инициативе ВОЗ

коронавирусу ) меняется", поскольку технологические гиганты начинают наращивать борьбу с поддельными новостями о нем. Представитель ВОЗ Энди Паттисон, прилетевший в Силиконовую долину для участия в этом мероприятии, заявил телеканалу, что "тон (по отношению к) меняется", поскольку технологические гиганты начинают наращивать борьбу с поддельными новостями о нем.

Паттисон также сказал, что предложил на встрече помочь компаниям проверять факты, которые они или их пользователи публикуют, вместо того чтобы полагаться на третьих лиц.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло в пятницу 66 492, из них 1 523 человека скончались, 8 096 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.