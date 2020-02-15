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США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
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РИА Новости

США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%

04:19 15.02.2020
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezТерминал международного аэропорта Сан-Франциско
Терминал международного аэропорта Сан-Франциско
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Терминал международного аэропорта Сан-Франциско. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Власти США повышают пошлины на импортируемые из Европейского союза воздушные суда с 10% до 15% в марте 2020 года, говорится в заявлении торгового представителя США.
"Соединенные Штаты повышают дополнительные таможенные пошлины, налагаемые на воздушные суда из ЕС, с 10% до 15%, начиная с 18 марта 2020 года", - говорится в заявлении.
В пресс-релизе также отмечено, что США по-прежнему открыты для урегулирования спора путем переговоров.
Торговые отношения США и Евросоюза находятся не в лучшем состоянии. К примеру, Соединенные Штаты наложили в первой половине 2018 года пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции – в 25% и 10% соответственно. ЕС затем ввел и свои ответные пошлины.
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ВТО в мае 2018 года вынесла окончательное решение о признании незаконным субсидирования Airbus государствами ЕС, усмотрев в этом ущемление интересов американского концерна Boeing. ЕС тогда же сообщал, что выполнил решение организации по этому спору, убрав оставшиеся субсидии или предприняв шаги для устранения их негативного влияния. Но США не согласились с этим заявлением Евросоюза, поэтому ЕС подал запрос на формирование панели арбитров ВТО для внесения ясности в этот вопрос.
В октябре прошлого года ВТО разрешила США ввести торговые санкции в отношении импорта из Евросоюза объемом 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о господдержке европейцами авиастроительного концерна Airbus. Еврокомиссия в свою очередь заявляла, что в параллельном деле, касающемся поддержки Boeing, в ВТО Евросоюзу также предоставят право ввести контрмеры против продукции из США. Уточнялось, что ЕС готов к поиску мирного урегулирования вопроса.
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ЕврокомиссияЕвросоюзСШАВ мире
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