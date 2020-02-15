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В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
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РИА Новости

В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала

04:13 15.02.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПанамский канал в окрестностях города Гамбоа
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Введение дополнительной платы за проход Панамского канала в рамках борьбы с последствиями засухи не повлияет на финансово-экономические показатели работы флота крупнейшей судоходной компании РФ - "Совкомфлота", заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Администрация Панамского канала с 15 февраля вводит дополнительную плату за обеспечение пресной водой судов, пересекающих канал, в рамках борьбы с последствиями засухи.
"Специализация и география работы флота группы "Совкомфлот" не предполагает интенсивного использования Панамского канала. Рост стоимости прохода судов Панамским каналом составляет в среднем около 20%, но с учетом особенностей ценообразования на фрахтовом рынке такой рост стоимости в целом не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели работы флота группы "Совкомфлот", - сказали в пресс-службе.
Согласно заявлению властей, отвечающих за управление Панамским каналом, 2019 год стал одним из наиболее засушливых годов за последние 70 лет в связи с сокращением осадков на 20% по сравнению со средним историческим показателем. Кроме того, уровень температуры воздуха в районе водосборного бассейна поднялся на 0,5-1,5 градуса по Цельсию, что привело к увеличению уровня испарения в озерах на 10%.
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Налог будет зависеть от доступности водных ресурсов во время транзита судов. Плата за пресную воду будет применяться ко всем судам длиной более 38 метров, которые проходят через канал, и составит 10 тысяч долларов за переход.
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. Собственный и зафрахтованный флот включает 148 судов общим дедвейтом около 13 миллионов тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом.
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа
15 августа 2019, 03:00Акценты
От аферы к чуду света, или Как канал породил государствоКупил для себя гроб и отправился с ним на работу. Говорят, именно так французы ехали на строительство Панамского канала. Малярия косила людей тысячами. Через 25 лет адских трудов рукотворный переход из Атлантики в Тихий океан был открыт. 15 августа 1914 года по нему прошел первый океанский пароход.
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Панамский каналПанамаСовкомфлотВ миреЭкономика
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