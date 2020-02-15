В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала

От аферы к чуду света, или Как канал породил государство Купил для себя гроб и отправился с ним на работу. Говорят, именно так французы ехали на строительство Панамского канала. Малярия косила людей тысячами. Через 25 лет адских трудов рукотворный переход из Атлантики в Тихий океан был открыт. 15 августа 1914 года по нему прошел первый океанский пароход.