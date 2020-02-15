В Мексике появится скорая помощь на российских вертолётах

"В течение пяти лет мы планируем поставить 27 вертолётов "Ансат" для национального проекта воздушной скорой помощи, которые будут базироваться на трёх базах: в Халиско (центр страны), в Соноре (север) и Чиапасе (юг)", - сказал де Висенте.
По словам предпринимателя, процесс сертификации модели "Ансат" в Мексике должен завершиться в этом году, а первый из них будет поставлен в страну уже в апреле.
"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе. Конструкция кабины позволяет в течение часа трансформировать его в грузовой, пассажирский или медицинский вариант с возможностью перевозки до семи человек.