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В Мексике появится скорая помощь на российских вертолётах
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РИА Новости

В Мексике появится скорая помощь на российских вертолётах

03:34 15.02.2020 (обновлено: 05:30 15.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Руденко"Вертолеты России" в Мексике
Вертолеты России в Мексике
© РИА Новости / Кирилл Руденко
МЕХИКО, 15 фев – РИА Новости. Мексика планирует получить 27 российских вертолетов "Ансат", для национального проекта воздушной скорой помощи, сообщил РИА Новости генеральный директор сервисного центра и дистрибутора вертолётов "Ансат" в Мексике Craft Avia Center Хосе де Висенте.
"В течение пяти лет мы планируем поставить 27 вертолётов "Ансат" для национального проекта воздушной скорой помощи, которые будут базироваться на трёх базах: в Халиско (центр страны), в Соноре (север) и Чиапасе (юг)", - сказал де Висенте.
По словам предпринимателя, процесс сертификации модели "Ансат" в Мексике должен завершиться в этом году, а первый из них будет поставлен в страну уже в апреле.
"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе. Конструкция кабины позволяет в течение часа трансформировать его в грузовой, пассажирский или медицинский вариант с возможностью перевозки до семи человек.
Вертолет Ансат на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
03:32
Первый вертолёт "Ансат" поставят из России в Мексику в апреле
1921002
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Казанский вертолетный заводМексикаРоссияВ мире
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