В Мексике появится скорая помощь на российских вертолётах

"В течение пяти лет мы планируем поставить 27 вертолётов "Ансат" для национального проекта воздушной скорой помощи, которые будут базироваться на трёх базах: в Халиско (центр страны), в Соноре (север) и Чиапасе (юг)", - сказал де Висенте.

По словам предпринимателя, процесс сертификации модели "Ансат" в Мексике должен завершиться в этом году, а первый из них будет поставлен в страну уже в апреле.