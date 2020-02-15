Первый вертолёт "Ансат" поставят из России в Мексику в апреле

МЕХИКО, 15 фев – РИА Новости. Поставки российских вертолетов "Ансат" в Поставки российских вертолетов "Ансат" в Мексику ожидаются в апреле, заявил РИА Новости генеральный директор первого в Латинской Америке сервисного центра и дистрибутора российских вертолётов "Ансат" Craft Avia Center Хосе де Висенте.

"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе . Конструкция кабины позволяет в течение часа трансформировать его в грузовой, пассажирский или медицинский вариант с возможностью перевозки до семи человек.

"Один из вертолётов в пассажирской комплектации уже готов и будет отправлен в Мексику в течение месяца. Транспортировка займёт ещё месяц, так что мы рассчитываем получить первый из них в апреле", - сказал де Висенте.

По словам предпринимателя, помимо двух вертолётов, которые компания на первом этапе приобретает и арендует для себя, они рассчитывают поставить в Мексику ещё 11 воздушных судов для своих клиентов.