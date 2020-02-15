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Первый вертолёт "Ансат" поставят из России в Мексику в апреле
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РИА Новости

Первый вертолёт "Ансат" поставят из России в Мексику в апреле

03:32 15.02.2020
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкВертолет "Ансат" на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
Вертолет Ансат на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
© РИА Новости / Александр Мельников
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Вертолет "Ансат" на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае. Архивное фото
МЕХИКО, 15 фев – РИА Новости. Поставки российских вертолетов "Ансат" в Мексику ожидаются в апреле, заявил РИА Новости генеральный директор первого в Латинской Америке сервисного центра и дистрибутора российских вертолётов "Ансат" Craft Avia Center Хосе де Висенте.
"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе. Конструкция кабины позволяет в течение часа трансформировать его в грузовой, пассажирский или медицинский вариант с возможностью перевозки до семи человек.
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"Один из вертолётов в пассажирской комплектации уже готов и будет отправлен в Мексику в течение месяца. Транспортировка займёт ещё месяц, так что мы рассчитываем получить первый из них в апреле", - сказал де Висенте.
По словам предпринимателя, помимо двух вертолётов, которые компания на первом этапе приобретает и арендует для себя, они рассчитывают поставить в Мексику ещё 11 воздушных судов для своих клиентов.
"Среди наших клиентов – национальные компании из сферы логистики и медицины, авиакомпании из Толуки и Гвадалахары с запросом на пассажирское аэротакси и модель для VIP-перевозок, региональное правительство", - пояснил де Висенте.
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"Ансат"Латинская АмерикаКазанский вертолетный заводГвадалахараМексикаРоссияВ мире
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