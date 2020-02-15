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В Бразилии суд предъявил обвинения 16 фигурантам дела о прорыве дамбы
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РИА Новости

В Бразилии суд предъявил обвинения 16 фигурантам дела о прорыве дамбы

03:25 15.02.2020 (обновлено: 05:10 15.02.2020)
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© AP Photo / Andre PennerСпасатели на вертолете на месте прорыва плотин на шахте корпорации Vale в муниципалитете Брумадинью в Бразилии. 27 января 2019
Спасатели на вертолете на месте прорыва плотин на шахте корпорации Vale в муниципалитете Брумадинью в Бразилии. 27 января 2019
© AP Photo / Andre Penner
Спасатели на вертолете на месте прорыва плотин на шахте корпорации Vale в муниципалитете Брумадинью в Бразилии. 27 января 2019
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 фев - РИА Новости. Суд бразильского штата Минас-Жерайс удовлетворил просьбу прокуратуры и предъявил обвинения экс-главе горнодобывающей компании Vale и еще 15 лицам, причастным к прорыву дамбы, из-за которого погибли 270 человек.
Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января 2019 года, потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и жилые дома. По последним данным, в результате прорыва дамбы погибли 270 человек.
Прокуратура выдвинула обвинения против компаний Vale и ее немецкого партнера TUV SUD.
"Судья района Брумадинью подтвердил обвинения, представленные прокуратурой Минас-Жейрас", - говорится в сообщении суда.
Среди ответственных за данное преступление, помимо экс-главы Vale, также менеджеры, инженеры и консультанты.
Спасатель на месте прорыва плотины в Брумадинью, Бразилия
17 мая 2019, 06:54
Vale предупредила о возможном скором прорыве еще одной плотины в Бразилии
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Минас-ЖерайсБразилияВ мире
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