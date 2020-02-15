Астронавт НАСА показала реакцию ее собаки на возвращение из космоса

Друг, хозяин или раб? Что о нас думают наши питомцы Кто испытывает больший стресс при расставании – собака или хозяин? Как правильно выстраивать отношения с питомцем, чтобы любовь не превратилась в рабство? На эти и другие вопросы в эфире радио Sputnik ответили специалисты.