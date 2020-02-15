Астронавт НАСА показала реакцию ее собаки на возвращение из космоса

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Астронавт НАСА Кристина Кук опубликовала в своем твиттере видео первой встречи со своей собакой после 328 дней, проведенных на земной орбите.
На кадрах пес видно, как пес скреб входную дверь лапами, пока ее астронавт с мужем Робертом Куком только подходили к дому. Когда супруги вошли в помещение, их питомец начал прыгать между ними, после чего принялся облизывать лицо хозяйки.
Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020
"Не знаю, у кого радости было больше. Приятно, что она меня помнит спустя год", — написала Кук в комментарии к видео.
Кристина Кук поставила новый рекорд по продолжительности жизни на борту космической станции для женщин. Астронавт вернулась на Землю 6 февраля на пилотируемом корабле "Союз МС-13" вместе с россиянином Александром Скворцовым и итальянцем Лукой Пармитано.
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