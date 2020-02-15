Мэр Нью-Йорка де Блазио поддержит на выборах Сандерса, сообщает СМИ

Как пишет издание, решение мэра неудивительно, ведь он поддержал лидера гонки за номинацию от Демократической партии после выборов в Айове и Нью-Гемпшире. Сам де Блазио тоже пробовал поучаствовать в президентских выборах в этом году, но решил отказаться от этой идеи в сентябре, за что заслужил ироничные комментарии президента США Дональда Трампа.