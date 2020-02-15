Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T03:19+0300
https://ria.ru/20200215/1564808549.html
Мэр Нью-Йорка де Блазио поддержит на выборах Сандерса, сообщает СМИ
https://cdn22.img.ria.ru/images/149810/63/1498106368_0:0:4128:2322_1036x0_80_0_0_02a72161435f1bdabd4964a3ddd17226.jpg
РИА Новости

Мэр Нью-Йорка де Блазио поддержит на выборах Сандерса, сообщает СМИ

03:19 15.02.2020
194
© AP Photo / Alan DiazМэр Нью-Йорка Билл де Блазио
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
© AP Photo / Alan Diaz
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который на прошлых выборах президента США поддерживал Хиллари Клинтон, планирует выступить в поддержку Берни Сандерса, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.
Издание сообщает, что де Блазио намерен поучаствовать в кампании Сандерса в Неваде. Ожидается, что официально об этой поддержке будет объявлено вечером в пятницу по вашингтонскому времени.
Президент США Дональд Трамп
20 сентября 2019, 16:14
Трамп иронично прокомментировал выход мэра Нью-Йорка из предвыборной гонки
Сандерс был основным конкурентом Хиллари Клинтон в предыдущей президентской гонке четыре года назад. И именно ее тогда поддержал де Блазио.
Как пишет издание, решение мэра неудивительно, ведь он поддержал лидера гонки за номинацию от Демократической партии после выборов в Айове и Нью-Гемпшире. Сам де Блазио тоже пробовал поучаствовать в президентских выборах в этом году, но решил отказаться от этой идеи в сентябре, за что заслужил ироничные комментарии президента США Дональда Трампа.
Источники издания сообщают, что после того как мэр выбыл из гонки, он несколько раз встречался с Сандерсом.
Де Блазио дополнил список поддержавших Сандерса политиков и организаций. В него уже входят многочисленные профсоюзы и профессиональные организации, а также конгресвумэн Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар.
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич приветствует своих сторонников в штате Айова
13 февраля, 09:25
Пит Буттиджич: новое лицо демократов Америки или "король на день"?
320000
Обсудить 0
Берни СандерсБилл де БлазиоДональд ТрампХиллари КлинтонСШАВ мире
Рекомендуем
Павильон компании Huawei
СМИ: Пентагон поменял позицию по ограничению на торговлю с Huawei
Спасатели на вертолете на месте прорыва плотин на шахте корпорации Vale в муниципалитете Брумадинью в Бразилии. 27 января 2019
В Бразилии суд предъявил обвинения 16 фигурантам дела о прорыве дамбы
Терминал международного аэропорта Сан-Франциско
США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
Ралли кандидата в президенты США от демократической партии Бернард Сандерс
По данным опроса, Сандерс захватил лидерство среди демократов в Неваде
Президент США Дональд Трамп
Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
Президент США Дональд Трамп
СМИ: в США привлекли стороннего прокурора к делу экс-советника Трампа
Корпус стражей исламской революции в Тегеране
В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани
Солдаты правительственных войск Мали
В Мали восемь солдат погибли, попав в засаду
Вертолет Ансат на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
Первый вертолёт "Ансат" поставят из России в Мексику в апреле
Корреспондент Новой газеты Елена Милашина
Обозреватель "Новой газеты" обратится в СК из-за нападения в Грозном
Президент США Дональд Трамп
Генпрокурор США заявил, что твиты Трампа мешают ему работать
Певица Loboda
Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б
НАСА продолжит переговоры с РФ о покупке одного-двух мест на "Союзе"
Зал судебных заседаний в США
Оглашение приговора по делу россиянки Тэрады в США перенесли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
10:53Эксперт оценил слова главы OMV о "Северном потоке — 2"
10:53В России действуют две тест-системы для выявления коронавируса
Лента новостейМолния