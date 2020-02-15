Мэр Нью-Йорка де Блазио поддержит на выборах Сандерса, сообщает СМИ

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который на прошлых выборах президента США поддерживал Хиллари Клинтон, планирует выступить в поддержку Берни Сандерса, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.
Издание сообщает, что де Блазио намерен поучаствовать в кампании Сандерса в Неваде. Ожидается, что официально об этой поддержке будет объявлено вечером в пятницу по вашингтонскому времени.
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Сандерс был основным конкурентом Хиллари Клинтон в предыдущей президентской гонке четыре года назад. И именно ее тогда поддержал де Блазио.
Как пишет издание, решение мэра неудивительно, ведь он поддержал лидера гонки за номинацию от Демократической партии после выборов в Айове и Нью-Гемпшире. Сам де Блазио тоже пробовал поучаствовать в президентских выборах в этом году, но решил отказаться от этой идеи в сентябре, за что заслужил ироничные комментарии президента США Дональда Трампа.
Источники издания сообщают, что после того как мэр выбыл из гонки, он несколько раз встречался с Сандерсом.
Де Блазио дополнил список поддержавших Сандерса политиков и организаций. В него уже входят многочисленные профсоюзы и профессиональные организации, а также конгресвумэн Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар.
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