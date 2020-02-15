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В Китае число жертв коронавируса достигло 1523 человек
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РИА Новости

В Китае число жертв коронавируса достигло 1523 человек

03:16 15.02.2020 (обновлено: 03:24 15.02.2020)
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© REUTERS / China DailyСанитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
© REUTERS / China Daily
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
ПЕКИН, 15 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 66 492, из них 1523 человека скончались, 8096 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 66 492 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 56 873 человека (11 053 человека находятся в тяжелом состоянии), 8096 человек выписаны из больниц и 1523 скончались ", - говорится в сообщении госкомитета по данным на начало субботы.
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Отдельно в Гонконге выявлены 56 случаев заражения (из них один человек скончался, один выздоровел), в Макао обнаружили 10 инфицированных (три из них уже выписаны из больниц), на Тайване заразились 18 человек (один из них выздоровел).
В настоящее время еще более 169 тысяч человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
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За последние сутки выявлен 2641 новый случай заражения, из больниц выписали 1373 человека, скончались 143 человека, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 849 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ мире
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