Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля с экипажем на Международную космическую станцию планируется в конце мая, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.
После того как в 2011 году вывели из эксплуатации американскую многоразовую пилотируемую транспортную систему Space Shuttle, экипажи летают на МКС только на российских кораблях "Союз". За это время в США разработали новые пилотируемые корабли: Crew Dragon — компании SpaceX, Starliner — компании Boeing.
"По тем данным, которые поступают от американской стороны, старт первого корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 20 мая", — сказал собеседник агентства.
В январе основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что первый полет Crew Dragon состоится во втором квартале.
В марте прошлого года Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковку с МКС пришлось отменить. Как сообщала компания Boeing в январе, НАСА анализирует необходимость повторного беспилотного полета Starliner и заложила на это 410 миллионов долларов.
После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов корабли Crew Dragon и Starliner будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.