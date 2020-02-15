Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях

"По тем данным, которые поступают от американской стороны, старт первого корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 20 мая", — сказал собеседник агентства.

В марте прошлого года Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковку с МКС пришлось отменить. Как сообщала компания Boeing в январе, НАСА анализирует необходимость повторного беспилотного полета Starliner и заложила на это 410 миллионов долларов.