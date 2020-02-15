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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-02-15T11:32+0300
https://ria.ru/20200215/1564808468.html
Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях
https://cdn25.img.ria.ru/images/147637/55/1476375555_0:304:3067:2029_1036x0_80_0_0_d35066b79b33909f4584a7d62d52c2fb.jpg
РИА Новости

Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях

03:09 15.02.2020 (обновлено: 11:32 15.02.2020)
11591
© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля с экипажем на Международную космическую станцию планируется в конце мая, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.
После того как в 2011 году вывели из эксплуатации американскую многоразовую пилотируемую транспортную систему Space Shuttle, экипажи летают на МКС только на российских кораблях "Союз". За это время в США разработали новые пилотируемые корабли: Crew Dragon — компании SpaceX, Starliner — компании Boeing.

"По тем данным, которые поступают от американской стороны, старт первого корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 20 мая", — сказал собеседник агентства.

В январе основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что первый полет Crew Dragon состоится во втором квартале.
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В марте прошлого года Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковку с МКС пришлось отменить. Как сообщала компания Boeing в январе, НАСА анализирует необходимость повторного беспилотного полета Starliner и заложила на это 410 миллионов долларов.
После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов корабли Crew Dragon и Starliner будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.
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Обсудить 102
Хочу стать космонавтомИлон МаскМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXThe Boeing CompanyНАСАSpaceX
Популярные комментарии
Это вы про этих людей, которые учатся до МКС летать? А пятьдесят лет назад , спокойно на Луну летали? Семь экспидиций? Ну, ну...
15 февраля, 06:51
iinvisible.man.12
46110006
Технологии утеряны,как и спецы!Тут только на разработку и образцы для прогона нужно будет лет 10-15!А про сборку на конвейер минимум ещё столько же!Маск старых перекупленных спецов не отдаст у него и так всё там на соплях!Думаю будет как с атомной энергетикой США,она канет в лета!!!
15 февраля, 03:22
СИСергей Иванов
33013110
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