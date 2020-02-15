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2020-02-15T11:25+0300
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Заклеивать камеру или нет? Способы защиты от хакеров получили оценку
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РИА Новости

Заклеивать камеру или нет? Способы защиты от хакеров получили оценку

03:03 15.02.2020 (обновлено: 11:25 15.02.2020)
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© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Закрывать веб-камеру на ноутбуке — это уже давно не признак паранойи, а стандартная мера защиты "компьютерной приватности" от хакеров. Надо ли тот же трюк проделывать с камерами смартфонов, и если да, то как, рассказала радио Sputnik эксперт по информационной безопасности "Лаборатории Касперского" Мария Наместникова.
Получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков, персональных компьютеров и даже видеонянь хакеры научились уже сравнительно давно. Главная угроза такого проникновения —это возможность сделать фотографию или даже записать видео с человеком в интимной обстановке. Позже такой компромат хакеры могут использовать для шантажа.
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Лучшей защитой от подобного вторжения в личную жизнь остается надежный антивирус. Если этого недостаточно, то можно просто заклеить камеру пластырем, но от этого будут проблемы, рассказала радио Sputnik Мария Наместникова.
"Не секрет, что наклейки оставляют следы и портят оптику. Поэтому, если вы все же хотите физически закрыть камеру, то постарайтесь найти специальные наклейки, которые при необходимости нужно не отдирать, а можно просто сдвинуть в сторону. Однако это не решит вопрос защиты камеры на смартфоне, заклеивать которую категорически неудобно, так что здесь гораздо проще контролировать свои действия с устройством, например, обращать внимание, куда направлена камера", — считает специалист.
Такие методы "физической защиты" сильно увеличат шансы не стать жертвой хакеров. Но, кроме заклеивания камеры, вам стоит подумать, что делать еще и с микрофоном, напомнила в интервью радио Sputnik Мария Наместникова.
"Не забывайте, что заклеивание камеры не защитит от записи голоса с микрофона и, наконец, от шпионажа в те моменты, когда вы сами решили воспользоваться камерой. Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз", — пояснила эксперт по безопасности.
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Лаборатория КасперскогоТехнологииВ мире
Популярные комментарии
Ну конечно же как всегда спасёт только хороший антивурус.) Я антивирусы уже не устаналиваю с момента выхода Windows 10. Решил тогда попользоваться его собственным Зашитником Windows и так теперь и пользуюсь. Нужно просто знать, что и где можно качать, какие ссылки можно отрывать через почтовые ящики и как выглядять подозрительные файлы. У меня есть знакомые, которые даже игры качать не умеют и лезут на первый попавшийся "сайт", скачивают какой то небольшой файлик, заместо самой игры, которая должна весить несколько гигов и тупо нажимают на этот файл. Да что говорить, есть и такие люди, которые пытаются скачать фильм, который ещё даже в кинотеатрах не выходил. Я им объясняю, что этого фильма не может быть в интернете ни в каком качестве, а они мне говорят, что вот ведь попадаются сайты, где можно уже смотреть или скачать аж в HD качестве.))) Вот такой народ у нас.
15 февраля, 08:47
Infectant
113210110
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