Заклеивать камеру или нет? Способы защиты от хакеров получили оценку

"Не секрет, что наклейки оставляют следы и портят оптику. Поэтому, если вы все же хотите физически закрыть камеру, то постарайтесь найти специальные наклейки, которые при необходимости нужно не отдирать, а можно просто сдвинуть в сторону. Однако это не решит вопрос защиты камеры на смартфоне, заклеивать которую категорически неудобно, так что здесь гораздо проще контролировать свои действия с устройством, например, обращать внимание, куда направлена камера", — считает специалист.