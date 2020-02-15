СМИ: Пентагон поменял позицию по ограничению на торговлю с Huawei

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Пентагон отказался от возражений против ограничительных мер в отношении компании Huawei , которые предлагало ввести министерство торговли США, сообщает в субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее это издание сообщало о возражениях минобороны, которое высказывало мнение, что новые ограничения существенно сократят возможности продавать Huawei американские полупроводники, что лишит американских производителей чипов существенных доходов и средств на исследования и разработки, необходимые для сохранения технологического преимущества.

После того как минфин США внес китайскую компанию в черный список в мае прошлого года, американские поставщики полупроводников воспользовались тем, что им по-прежнему можно было продавать Huawei продукцию, произведенную за пределами США и содержащую не более 25% американских комплектующих. Администрация США сейчас рассматривает вариант сокращения этой цифры до 10%, что существенно ограничит список того, что можно будет продавать, пишет WSJ.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.