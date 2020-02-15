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2020-02-15T02:59+0300
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СМИ: Пентагон поменял позицию по ограничению на торговлю с Huawei
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РИА Новости

СМИ: Пентагон поменял позицию по ограничению на торговлю с Huawei

02:59 15.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Павильон компании Huawei. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Пентагон отказался от возражений против ограничительных мер в отношении компании Huawei, которые предлагало ввести министерство торговли США, сообщает в субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее это издание сообщало о возражениях минобороны, которое высказывало мнение, что новые ограничения существенно сократят возможности продавать Huawei американские полупроводники, что лишит американских производителей чипов существенных доходов и средств на исследования и разработки, необходимые для сохранения технологического преимущества.
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Пелоси считает сотрудничество с Китаем в сфере мобильных сетей опасным
После того как минфин США внес китайскую компанию в черный список в мае прошлого года, американские поставщики полупроводников воспользовались тем, что им по-прежнему можно было продавать Huawei продукцию, произведенную за пределами США и содержащую не более 25% американских комплектующих. Администрация США сейчас рассматривает вариант сокращения этой цифры до 10%, что существенно ограничит список того, что можно будет продавать, пишет WSJ.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
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Huawei назвала обвинения минюста США политическим преследованием
Минторг США в мае прошлого года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Так, в феврале 2020 года США в очередной раз отложили до 1 апреля введение ограничений для продажи американской продукции Huawei.
Логотип компании Huawei
Вчера, 10:48Сказано в эфире
Политолог о ситуации с Huawei в США: задача – "продавить" Китай США отложили до апреля введение ограничений против китайской компании Huawei. Это подготовка к следующим этапам торговой войны, считает политолог Александр Асафов. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
191007
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Внесение Huawei в черный список СШАМинистерство торговли СШАМинистерство обороны СШАHuawei TechnologiesКитайСШАВ мире
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