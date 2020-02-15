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В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек
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РИА Новости

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек

02:16 15.02.2020 (обновлено: 02:33 15.02.2020)
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© REUTERS / cnsphoto Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
© REUTERS / cnsphoto
Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Всего от коронавируса в провинции скончалось 1457 человек.
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Число больных в регионе за сутки увеличилось на 2420, до 54 406 человек. Количество выздоровевших увеличилось на 912 человек. В общей сложности из больниц выписаны 4774 пациента, лечившихся от коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
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