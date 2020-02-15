В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Всего от коронавируса в провинции скончалось 1457 человек.
Число больных в регионе за сутки увеличилось на 2420, до 54 406 человек. Количество выздоровевших увеличилось на 912 человек. В общей сложности из больниц выписаны 4774 пациента, лечившихся от коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса