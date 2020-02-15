В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек

Всего от коронавируса в провинции скончалось 1457 человек.

Число больных в регионе за сутки увеличилось на 2420, до 54 406 человек. Количество выздоровевших увеличилось на 912 человек. В общей сложности из больниц выписаны 4774 пациента, лечившихся от коронавируса.