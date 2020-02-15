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В Египте коронавирус нашли у носителя инфекции без симптомов болезни
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РИА Новости

В Египте коронавирус нашли у носителя инфекции без симптомов болезни

02:09 15.02.2020
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© REUTERS / China Daily Дезинфекция улицы в Пекине
Дезинфекция улицы в Пекине
© REUTERS / China Daily
Дезинфекция улицы в Пекине
КАИР, 15 фев – РИА Новости. Первый случай коронавируса в Египте зафиксирован у иностранца, который является носителем инфекции и не проявляет симптомов болезни, заявила министр здравоохранения арабской страны Хала Заед.
Ранее минздрав Египта в совместном заявлении с Всемирной организацией здравоохранения сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране, речь шла об иностранце. Египет стал первым государством в Африке, где обнаружена эта инфекция.
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По словам министра, инфицированного иностранца выявили в ходе проверки всех прибывающих в страну. "Один результат оказался негативным, мы провели еще две проверки – он оказался позитивным. Это был носитель инфекции, у которого не было никаких симптомов болезни", - заявила министр в эфире канала MBC.
Министр сообщила, что носитель инфекции помещен под карантин на срок около двух недель и будет находиться под постоянным присмотром врачей. Под карантин поместили и всех контактировавших с носителем инфекции, хотя они и не проявляли симптомов болезни, таких как кашель и повышение температуры.
Министр отметила, что сведения о носителе инфекции являются секретными.
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В свою очередь газета el-Watan со ссылкой на осведомленные источники в минздраве сообщила, что зараженный является гражданином КНР в возрасте ближе к 40 годам, его состояние стабильное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайЕгипетВ мире
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