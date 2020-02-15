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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-02-15T02:03+0300
https://ria.ru/20200215/1564808069.html
В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани
https://cdn25.img.ria.ru/images/150673/08/1506730861_0:0:4912:2764_1036x0_80_0_0_bc99c8416a81aed7b303984bb2ce5bf5.jpg
РИА Новости

В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани

02:03 15.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкКорпус стражей исламской революции в Тегеране
Корпус стражей исламской революции в Тегеране
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Корпус стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани было началом конца присутствия США в регионе, а Вашингтон и Иран тогда были очень близки к войне, заявил в субботу глава МИД ИРИ Мохаммад Зариф.
"Думаю, президента (США Дональда) Трампа сбили с толку, раз он поверил, что Соединенным Штатам это сойдет с рук, что это укрепит безопасность США. Все наоборот. Это начало конца США в регионе, и мы были очень близки к войне, потому что Соединенные Штаты выступили с актом агрессии против Ирана", - сказал он в эфире телеканала NBC News.
Он назвал подлой операцию по уничтожению Сулеймани не на поле боя, а "под покровом ночи с помощью дронов, когда машина везла его для выполнения мирной миссии". По словам Зарифа, ответ Ирана был пропорциональным.
"Мы хотели показать Соединенным Штатам, что они не могут унижать Иран, что действия против Ирана будут иметь последствия", - добавил глава МИД Ирана.
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"Важно, чтобы президент Трамп слушал советников с более существенным знанием нашего региона, а не новичков, которые не знают о нем ничего", - сказал Зариф.
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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базе в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По информации Пентагона, более ста военнослужащих получили легкие контузии.
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