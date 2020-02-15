В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани было началом конца присутствия США в регионе, а Вашингтон и Иран тогда были очень близки к войне, заявил в субботу глава МИД ИРИ Мохаммад Зариф.
"Думаю, президента (США Дональда) Трампа сбили с толку, раз он поверил, что Соединенным Штатам это сойдет с рук, что это укрепит безопасность США. Все наоборот. Это начало конца США в регионе, и мы были очень близки к войне, потому что Соединенные Штаты выступили с актом агрессии против Ирана", - сказал он в эфире телеканала NBC News.
"Мы хотели показать Соединенным Штатам, что они не могут унижать Иран, что действия против Ирана будут иметь последствия", - добавил глава МИД Ирана.
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Он высказал мнение, что администрации США и самому Трампу не хватает информации и понимания того, что происходит в Иране.
"Важно, чтобы президент Трамп слушал советников с более существенным знанием нашего региона, а не новичков, которые не знают о нем ничего", - сказал Зариф.
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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базе в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По информации Пентагона, более ста военнослужащих получили легкие контузии.