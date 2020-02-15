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2020-02-15T01:51+0300
https://ria.ru/20200215/1564807943.html
American Airlines продлила приостановку обслуживания Boeing 737 MAX
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РИА Новости

American Airlines продлила приостановку обслуживания Boeing 737 MAX

01:51 15.02.2020
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CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 MaxСамолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Американская авиакомпания American Airlines продлила срок остановки парка 737 MAX до 18 августа, сообщила компания в пятницу.
Такое решение перевозчик принял по итогам взаимодействия с производителем самолета Boeing и регулятором - Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), уточняется в сообщении. Ранее компания намеревалась не включать парк этих самолётов в расписание до 5 марта.
"American Airlines находятся в постоянном контакте с Федеральным управлением гражданской авиации, министерством транспорта и Boeing. Основываясь на последних рекомендациях, авиакомпания ожидает, что возобновление регулярного коммерческого обслуживания нашего парка самолетов Boeing 737 MAX произойдет 18 августа 2020 года", - сообщила компания на своём сайте.
В парке American Airlines есть 24 самолета Boeing 737 MAX, еще несколько десятков были заказаны у компании-производителя.
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Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после двух авиакатастроф, причинами которых могли стать дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте - Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.
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