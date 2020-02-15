Политолог объяснил "нервное" поведение Лукашенко

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения". Так политолог Марат Баширов прокомментировал в интервью "Вечерней Москве" высказывание политика о "намеках" России на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители.
Ранее Лукашенко подчеркнул, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.
"Суть его (Александр Лукашенко. – Прим. ред.) нервного поведения объясняется тем, что Россия перестала дотировать белорусскую экономику в ущерб наших (российских. – Прим. ред) нефтяных компаний. Он говорил, что Минск откачивает из нефтепровода для НПЗ техническую нефть. Теперь последовало сообщение, что Белоруссия собирается забирать оплаченную европейским покупателем нефть, которая должна следовать через территорию Белоруссии транзитом, за который заплатила Россия", – отмечает Баширов.
По его мнению, в действительности на Западе не заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими компаниями.
"Многие помнят, что украинцы, русские и белорусы – братские народы. Экономическая связь с Россией – залог выживания и развития", – заключил эксперт.
Ранее агентство Bloomberg сообщило том, что Владимир Путин якобы предлагал Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию, чтобы создать "сверхдержаву". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эти сообщения. Он отметил, что речь идет об углублении интеграции в рамках Союзного государства.
Весной прошлого года СМИ писало якобы о проработке возможности оставить у власти Путина после 2024 года. Один из сценариев, как утверждалось, подразумевает объединение России и Белоруссии в новое государство, которое возглавит Путин. Песков тогда назвал эти "сценарии" "вольными упражнениями", не имеющими ничего общего с тем, что обсуждается в Кремле.
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