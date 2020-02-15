Политолог объяснил "нервное" поведение Лукашенко

"Суть его (Александр Лукашенко. – Прим. ред.) нервного поведения объясняется тем, что Россия перестала дотировать белорусскую экономику в ущерб наших (российских. – Прим. ред) нефтяных компаний. Он говорил, что Минск откачивает из нефтепровода для НПЗ техническую нефть. Теперь последовало сообщение, что Белоруссия собирается забирать оплаченную европейским покупателем нефть, которая должна следовать через территорию Белоруссии транзитом, за который заплатила Россия", – отмечает Баширов.