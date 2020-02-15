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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-02-15T01:52+0300
https://ria.ru/20200215/1564807907.html
Политолог объяснил "нервное" поведение Лукашенко
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РИА Новости

Политолог объяснил "нервное" поведение Лукашенко

01:52 15.02.2020
86397
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения". Так политолог Марат Баширов прокомментировал в интервью "Вечерней Москве" высказывание политика о "намеках" России на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители.
Ранее Лукашенко подчеркнул, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

"Суть его (Александр Лукашенко. – Прим. ред.) нервного поведения объясняется тем, что Россия перестала дотировать белорусскую экономику в ущерб наших (российских. – Прим. ред) нефтяных компаний. Он говорил, что Минск откачивает из нефтепровода для НПЗ техническую нефть. Теперь последовало сообщение, что Белоруссия собирается забирать оплаченную европейским покупателем нефть, которая должна следовать через территорию Белоруссии транзитом, за который заплатила Россия", – отмечает Баширов.

По его мнению, в действительности на Западе не заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими компаниями.

"Многие помнят, что украинцы, русские и белорусы – братские народы. Экономическая связь с Россией – залог выживания и развития", – заключил эксперт.

Ранее агентство Bloomberg сообщило том, что Владимир Путин якобы предлагал Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию, чтобы создать "сверхдержаву". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эти сообщения. Он отметил, что речь идет об углублении интеграции в рамках Союзного государства.
Весной прошлого года СМИ писало якобы о проработке возможности оставить у власти Путина после 2024 года. Один из сценариев, как утверждалось, подразумевает объединение России и Белоруссии в новое государство, которое возглавит Путин. Песков тогда назвал эти "сценарии" "вольными упражнениями", не имеющими ничего общего с тем, что обсуждается в Кремле.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМарат БашировАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМинскБелоруссияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Занервничаешь тут. Оба стула под батькой качаются.
15 февраля, 03:34
sshef
87110004
И на каком основании он собирается забирать не принадлежащую ему нефть? Где контракты о покупках нефти? Путин нефтью не торгует, для этого есть нефтяные компании.
15 февраля, 07:48
Pollock Fish
6100002
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