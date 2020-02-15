Министр экономики Аргентины провел встречу с представителями МВФ

УШУАЯ (Аргентина), 15 фев - РИА Новости. Министр экономики Аргентины, страны, испытывающей проблемы с выплатой долга, встретился с представителями МВФ, приехавшими в Буэнос-Айрес для анализа ситуации в экономике, говорится в сообщении министерства.
"Министр экономики Мартин Гусман встретился во второй половине дня с делегацией МВФ ... Данная встреча, прошедшая в конструктивном ключе, является частью серии консультаций (по урегулированию ситуации с долгом - ред)" , - говорится в сообщении.
Миссия МВФ, прибывшая в Аргентину 12 февраля, пробудет до 19 февраля.
В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.
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