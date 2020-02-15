Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T01:37+0300
https://ria.ru/20200215/1564807811.html
Министр экономики Аргентины провел встречу с представителями МВФ
https://cdn23.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_0:24:2501:1430_1036x0_80_0_0_0777e834e568ce0d7961da00f72f1da8.jpg
РИА Новости

Министр экономики Аргентины провел встречу с представителями МВФ

01:37 15.02.2020
267
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
УШУАЯ (Аргентина), 15 фев - РИА Новости. Министр экономики Аргентины, страны, испытывающей проблемы с выплатой долга, встретился с представителями МВФ, приехавшими в Буэнос-Айрес для анализа ситуации в экономике, говорится в сообщении министерства.
"Министр экономики Мартин Гусман встретился во второй половине дня с делегацией МВФ ... Данная встреча, прошедшая в конструктивном ключе, является частью серии консультаций (по урегулированию ситуации с долгом - ред)" , - говорится в сообщении.
Миссия МВФ, прибывшая в Аргентину 12 февраля, пробудет до 19 февраля.
В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.
Здание Международного валютного фонда
13 февраля, 18:54
В МВФ оценили переговоры с Аргентиной по долгу
210000
Обсудить 0
АргентинаМВФБуэнос-Айрес (город)В миреЭкономика
Рекомендуем
Рабочий угольной шахты в Датуне, Китай
Жизнь и смерть мировой добычи угля зависит от Китая
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Биржи США показали разнонаправленную динамику из-за статистики
Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги во время встречи в Москве с Сергеем Лавровым. 20 декабря 2017
В Афросоюзе заявили о готовности направить своих наблюдателей в Ливию
Корпус стражей исламской революции в Тегеране
В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани
Военнослужащие Венесуэлы на церемонии открытия международных конкурсов Кубок моря-2017 и Морской десант-2017 во Владивостоке
В Венесуэле стартуют масштабные военные учения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о задачах группы по поправке в Конституцию
Солдаты правительственных войск Мали
В Мали восемь солдат погибли, попав в засаду
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
ЦИК готов обеспечить голосование по поправкам к Конституции
Корреспондент Новой газеты Елена Милашина
Обозреватель "Новой газеты" обратится в СК из-за нападения в Грозном
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Артамонов может возглавить бюджетный комитет Совфеда, сообщил источник
Президент России Владимир Путин
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Эндрю МакКейб
Минюст США закрыл дело экс-замглавы ФБР Маккейба
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
ЦИК призвал не регламентировать агитацию на голосовании по Конституции
Дети в МДЦ Артек
Более тысячи детских летних лагерей смогут проводить инклюзивные смены
Спасатели на вертолете на месте прорыва плотин на шахте корпорации Vale в муниципалитете Брумадинью в Бразилии. 27 января 2019
В Бразилии суд предъявил обвинения 16 фигурантам дела о прорыве дамбы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
10:53Эксперт оценил слова главы OMV о "Северном потоке — 2"
10:53В России действуют две тест-системы для выявления коронавируса
Лента новостейМолния