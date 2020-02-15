Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-15T01:17+0300
https://ria.ru/20200215/1564807631.html
Биржи США показали разнонаправленную динамику из-за статистики
https://cdn24.img.ria.ru/images/151416/29/1514162974_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_554588a66414661a646bfded83b5b479.jpg
РИА Новости

Биржи США показали разнонаправленную динамику из-за статистики

01:17 15.02.2020
597
© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торгов показали разнонаправленную динамику после публикации статистических данных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.20 по Нью-Йорку (0.20 мск), индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,09%, до 29398,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,20%, до 9731,176 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - вырос на 0,18% до 3380,08 пункта.
Флаги США и Китая
13 февраля, 00:50
Эксперт: ситуация с коронавирусом повлияет на сроки сделки США и КНР
В пятницу в центре внимания американских трейдеров была макростатистика. Согласно ей, объем розничных продаж в стране в январе вырос на 0,3% по сравнению с декабрем. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные ФРС США по объему промышленного производства в стране. Промпроизводство в январе уменьшилось на 0,3% к декабрю, что оказалось хуже прогноза в 0,2%.
Американский нефтяник
11 февраля, 08:00
Выбирать не приходится: США признали зависимость от российской нефти
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по предварительной оценке, увеличился до 100,9 пункта с уровня января в 99,8 пункта. Аналитики наоборот, ожидали снижения показателя.
Инвесторы также продолжают следить за развитием ситуации с коронавирусом. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Однако оптимизма рынкам добавили новости о том, что власти Китая выделили 80,5 миллиарда юаней (11,5 миллиардов долларов) на борьбу с новым типом коронавируса.
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле
11 февраля, 12:40
Аналитик оценил сообщения СМИ о "полезных" для России санкциях США
530001
Обсудить 1
Dow JonesNasdaqS&P 500Федеральная резервная система СШАМичиганский университетСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Официальный курс евро на выходные снизился до 68,77 рубля
Российские рубли и доллары США
Аналитики объяснили рекордное укрепление рубля
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Официальный курс евро на пятницу вырос на 39,52 копейки
Банкноты номиналом 10 евро
Официальный курс евро на четверг снизился до 68,78 рубля
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о "дружбе с США" против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Политолог объяснил "нервное" поведение Лукашенко
Американские военнослужащие в Афганистане
В НАТО рассказали, при каком условии изменят число войск в Афганистане
Строительство газопровода Северный поток-2
Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
Международная космическая станция
Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза
Москва-река и дом на Котельнической набережной в Москве
В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Павильон компании Газпром
Мечты сдуваются: "Газпрому" предстоят непростые переговоры в Европе
Владимир Познер
Познер заявил об интересе США в "гораздо более слабой" России
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро предрек Гуаидо тюрьму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
10:53Эксперт оценил слова главы OMV о "Северном потоке — 2"
10:53В России действуют две тест-системы для выявления коронавируса
Лента новостейМолния