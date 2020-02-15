Биржи США показали разнонаправленную динамику из-за статистики

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торгов показали разнонаправленную динамику после публикации статистических данных, свидетельствуют данные торгов.
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В пятницу в центре внимания американских трейдеров была макростатистика. Согласно ей, объем розничных продаж в стране в январе вырос на 0,3% по сравнению с декабрем. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные ФРС США по объему промышленного производства в стране. Промпроизводство в январе уменьшилось на 0,3% к декабрю, что оказалось хуже прогноза в 0,2%.
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Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по предварительной оценке, увеличился до 100,9 пункта с уровня января в 99,8 пункта. Аналитики наоборот, ожидали снижения показателя.
Инвесторы также продолжают следить за развитием ситуации с коронавирусом. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Однако оптимизма рынкам добавили новости о том, что власти Китая выделили 80,5 миллиарда юаней (11,5 миллиардов долларов) на борьбу с новым типом коронавируса.
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