Биржи США показали разнонаправленную динамику из-за статистики

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Крупнейшие Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торгов показали разнонаправленную динамику после публикации статистических данных, свидетельствуют данные торгов.

В пятницу в центре внимания американских трейдеров была макростатистика. Согласно ей, объем розничных продаж в стране в январе вырос на 0,3% по сравнению с декабрем. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные ФРС США по объему промышленного производства в стране. Промпроизводство в январе уменьшилось на 0,3% к декабрю, что оказалось хуже прогноза в 0,2%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по предварительной оценке, увеличился до 100,9 пункта с уровня января в 99,8 пункта. Аналитики наоборот, ожидали снижения показателя.