СМИ: в США привлекли стороннего прокурора к делу экс-советника Трампа

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор США Уильям Барр назначил стороннего прокурора для рассмотрения дела экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Генеральный прокурор США Уильям Барр назначил стороннего прокурора для рассмотрения дела экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна , сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, решение Барра может привести к дополнительным обвинениям во вмешательстве высших должностных лиц минюста в работу прокуроров.

Кроме того, по словам источников, Барр также привлекал нескольких сторонних прокуроров к ряду дел, имеющих отношение к вопросам национальной безопасности.

Вынесение приговора экс-советнику Трампа Флинну назначено на 27 февраля. Ранее он признался в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с бывшим послом РФ Сергеем Кисляком . Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему. В 2018 году судья в ходе слушаний по приговору дал понять, что намерен дать Флинну реальный срок. После этого Флинн просил отсрочить приговор.

С тех пор Флинн поменял адвокатов, и его новые защитники вступили в резкую пикировку с обвинением. Они потребовали от суда отменить сделку о признании вины, но этого пока не было сделано.