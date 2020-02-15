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2020-02-15T01:11+0300
https://ria.ru/20200215/1564807599.html
СМИ: в США привлекли стороннего прокурора к делу экс-советника Трампа
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РИА Новости

СМИ: в США привлекли стороннего прокурора к делу экс-советника Трампа

01:11 15.02.2020
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор США Уильям Барр назначил стороннего прокурора для рассмотрения дела экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
Как пишет издание, решение Барра может привести к дополнительным обвинениям во вмешательстве высших должностных лиц минюста в работу прокуроров.
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Кроме того, по словам источников, Барр также привлекал нескольких сторонних прокуроров к ряду дел, имеющих отношение к вопросам национальной безопасности.
Вынесение приговора экс-советнику Трампа Флинну назначено на 27 февраля. Ранее он признался в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с бывшим послом РФ Сергеем Кисляком. Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему. В 2018 году судья в ходе слушаний по приговору дал понять, что намерен дать Флинну реальный срок. После этого Флинн просил отсрочить приговор.
Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019
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С тех пор Флинн поменял адвокатов, и его новые защитники вступили в резкую пикировку с обвинением. Они потребовали от суда отменить сделку о признании вины, но этого пока не было сделано.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал предполагаемые связи Трампа и его штаба с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Мюллер завершил расследование в марте 2019 года, не найдя свидетельств "сговора" между Трампом и Россией.
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Уильям БаррФБРМайкл ФлиннДональд ТрампСШАВ мире
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