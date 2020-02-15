В НАТО рассказали, при каком условии изменят число войск в Афганистане

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. НАТО может пересмотреть численность своего контингента в Афганистане, если радикальное движение "Талибан" выполнит договоренности о сокращении насилия в стране, такое заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг в интервью норвежской газете VG на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа может уже на этой неделе объявить о соглашении по сокращению насилия с радикальным движением "Талибан" в Афганистане. Столтенберг, госсекретарь США Майк Помпео и президент Афганистана Ашраф Гани отмечали прогресс в ходе мирных переговоров Вашингтона с представителями "Талибана".
"НАТО готова пересмотреть численность своих солдат в Афганистане, при условии что "Талибан" проявит способность и желание сократить насилие",- отметил генсек.
В середине января сообщалось, что талибы передали представителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским радикальным движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.