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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-15T00:23+0300
https://ria.ru/20200215/1564807221.html
В Венесуэле стартуют масштабные военные учения
https://cdn25.img.ria.ru/images/149952/51/1499525118_0:0:2856:1608_1036x0_80_0_0_655faea3cb5294e713d87a89e548da20.jpg
РИА Новости

В Венесуэле стартуют масштабные военные учения

00:23 15.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Венесуэлы на церемонии открытия международных конкурсов "Кубок моря-2017" и "Морской десант-2017" во Владивостоке
Военнослужащие Венесуэлы на церемонии открытия международных конкурсов Кубок моря-2017 и Морской десант-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Первые военные учения 2020 года стартуют в Венесуэле, они продлятся 15-16 февраля.
Как сообщил накануне президент страны Николас Мадуро, в них примут участие более 2,3 миллиона человек.
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Учения проводятся для защиты права на мир, уточнил Мадуро. По его словам, в настоящее время Венесуэла подвергается различным рискам. В частности, актами насилия и терроризма стране, по его словам, угрожает Бразилия и Колумбия.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроБразилияКолумбияВ мире
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