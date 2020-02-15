Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о "дружбе с США" против России

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Белоруссия не будет "дружить" с какой-либо страной против другой, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете " Известия ".

Так он ответил на вопрос журналиста о том, станет ли Минск сворачивать отношения с Москвой в случае сближения с Вашингтоном.

"Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то", — сказал министр.

Он добавил, что Белоруссия надеется на "нормальные и добрые" отношения со всеми партнерами, тем более с соседними государствами.

"Подчеркну, что мы готовы дружить со всеми, укреплять и развивать наши традиционно дружественные отношения и с Россией , и параллельно с другими важными для нас торгово-экономическими партнерами, я имею в виду и Евросоюз, и США ", — заключил Макей.

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. В начале месяца в Минске побывал госсекретарь США Майк Помпео, который встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко, а также с Макеем.