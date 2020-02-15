Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о "дружбе с США" против России

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Белоруссия не будет "дружить" с какой-либо страной против другой, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия".
Так он ответил на вопрос журналиста о том, станет ли Минск сворачивать отношения с Москвой в случае сближения с Вашингтоном.
"Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то", — сказал министр.
Он добавил, что Белоруссия надеется на "нормальные и добрые" отношения со всеми партнерами, тем более с соседними государствами.
Вчера, 23:54Лукашенко пригрозил "забирать" российскую нефть
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. В начале месяца в Минске побывал госсекретарь США Майк Помпео, который встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко, а также с Макеем.
Однако ранее в Белоруссии выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у ее границ, хотя Минобороны и заявляло, что Минск не видит в этом прямой военной угрозы. Лукашенко, со своей стороны, говорил о намерении адекватно отреагировать на размещение бронетанковой техники в Литве и на планы провести этой весной маневры НАТО под американским командованием.