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2020-02-15T10:14+0300
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Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о "дружбе с США" против России
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РИА Новости

Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о "дружбе с США" против России

00:25 15.02.2020 (обновлено: 10:14 15.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Белоруссия не будет "дружить" с какой-либо страной против другой, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия".
Так он ответил на вопрос журналиста о том, станет ли Минск сворачивать отношения с Москвой в случае сближения с Вашингтоном.
"Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то", — сказал министр.
Он добавил, что Белоруссия надеется на "нормальные и добрые" отношения со всеми партнерами, тем более с соседними государствами.
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"Подчеркну, что мы готовы дружить со всеми, укреплять и развивать наши традиционно дружественные отношения и с Россией, и параллельно с другими важными для нас торгово-экономическими партнерами, я имею в виду и Евросоюз, и США", — заключил Макей.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. В начале месяца в Минске побывал госсекретарь США Майк Помпео, который встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко, а также с Макеем.
Однако ранее в Белоруссии выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у ее границ, хотя Минобороны и заявляло, что Минск не видит в этом прямой военной угрозы. Лукашенко, со своей стороны, говорил о намерении адекватно отреагировать на размещение бронетанковой техники в Литве и на планы провести этой весной маневры НАТО под американским командованием.
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Министерство обороны БелоруссииВладимир МакейАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииБелоруссияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Зря Россия давит на беларусов по поводу присоединения. Это только вызывает обратную негативную реакцию. Что упало то пропало. Россияне сами развали свою страну, потеряли союзников. Лучше развивать партнерские, взаимовыгодные экономические отношения. А то скоро У России кроме армии и флота друзей не останется.
15 февраля, 00:57
ggrisha.poteshkin
1102105173
Дружить сразу со всеми невозможно по определению...
15 февраля, 00:42
ВИВасилий Ивашин
144501218
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