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Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
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РИА Новости

Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе

00:00 15.02.2020 (обновлено: 11:15 15.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовКосмодром Байконур
Космодром Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе спустя 29 лет после запуска с образованием 75 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Ракета "Циклон-3", изготовленная на украинском "Южмаше", использовалась для запуска в августе 1991 года метеорологического спутника "Метеор-3".
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"Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что разрушение ступени ракеты SL-14 (американское обозначение "Циклона-3". — Прим. ред.) произошло 12 февраля 2020 года в 10:46 UTC (13:46 мск). Отслеживаются 75 связанных с этим обломков — нет индикации, что это было вызвано столкновением (с другим объектом. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении эскадрильи в Twitter.
Отмечается, что ступень, имеющая номер 21656 и международное обозначение 1991-056B в открытом каталоге космических объектов ВВС США, находилась на орбите с минимальной высотой 1186 километров и максимальной 1206 километров.
Американские военные не уточняют, представляют ли обломки ступени опасность для действующих спутников.
Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.
В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаша (головной научный институт "Роскосмоса") Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
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ВВС СШАГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"ЦНИИМАШВ мире
Популярные комментарии
У наших даже средств нет чтобы замечать такое в космосе, все интересное самое узнаем от США. Все таки мы сильно отстаём от США по технологиям
15 февраля, 02:38
Кот на дереве
765031113
для достоверности такие вещи как эта ракета надо называть не советской , а совместной кацапско-хохлятской разработкой
15 февраля, 02:36
Wandervaffen DD
591310056
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