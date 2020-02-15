МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе спустя 29 лет после запуска с образованием 75 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства Отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе спустя 29 лет после запуска с образованием 75 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США

Ракета "Циклон-3", изготовленная на украинском "Южмаше", использовалась для запуска в августе 1991 года метеорологического спутника "Метеор-3".

"Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что разрушение ступени ракеты SL-14 (американское обозначение "Циклона-3". — Прим. ред.) произошло 12 февраля 2020 года в 10:46 UTC (13:46 мск). Отслеживаются 75 связанных с этим обломков — нет индикации, что это было вызвано столкновением (с другим объектом. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении эскадрильи в Twitter.

Отмечается, что ступень, имеющая номер 21656 и международное обозначение 1991-056B в открытом каталоге космических объектов ВВС США, находилась на орбите с минимальной высотой 1186 километров и максимальной 1206 километров.

Американские военные не уточняют, представляют ли обломки ступени опасность для действующих спутников.

Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.