Международный кинофестиваль Beat Film Festival открывает прием заявок

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festiva, который пройдет в Москве с 27 мая по 7 июня, открывает прием заявок, сообщает пресс-служба организатора.

Их будут принимать до 15 апреля, при этом фильмы — претенденты должны быть созданы в 2019 или 2020 году и иметь премьерный статус. Жюри планирует присудить не одну, а три награды: главный приз и два спецприза от Москино.

"Beat Film Festival приглашает к участию документальные и гибридные ленты любого хронометража и ожидает увидеть смелые эксперименты с формой и свежий взгляд на темы, связанные с культурой и обществом", — говорится в сообщении пресс-службы.

Лучшую картину национального конкурса выберет международное жюри с участием представителей престижных кинофестивалей. Победитель получит 50 тысяч рублей.

Еще два приза — награды в полном (100 тысяч рублей) и коротком (50 тысяч рублей) метре — вручат за лучшее отображение современной культуры и героев Beat в сегодняшней Москве.

На национальном конкурсе Beat Film Festival состоялись больше 50 мировых премьер молодых российских режиссеров. Для многих из них он открыл дорогу на международные кинофестивали или в российский прокат.

"Хэй, бро!" Александра Элькана был показан на IDFA, "Резкий и мягкий" Насти Коркии — в программе Лейпцигского кинофестиваля и американского True/False, "Пятка-носок" Максима Томаша — на фестивале в Роттердаме.