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Международный кинофестиваль Beat Film Festival открывает прием заявок
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РИА Новости

Международный кинофестиваль Beat Film Festival открывает прием заявок

13:40 15.02.2020
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© Фото : официальный сайт Центра современного искусства "Заря"Beat Film Festival – международный фестиваль новых документальных фильмов о музыке и молодежной культуре.
Beat Film Festival – международный фестиваль новых документальных фильмов о музыке и молодежной культуре.
© Фото : официальный сайт Центра современного искусства "Заря"
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festiva, который пройдет в Москве с 27 мая по 7 июня, открывает прием заявок, сообщает пресс-служба организатора.
Их будут принимать до 15 апреля, при этом фильмы — претенденты должны быть созданы в 2019 или 2020 году и иметь премьерный статус. Жюри планирует присудить не одну, а три награды: главный приз и два спецприза от Москино.
"Beat Film Festival приглашает к участию документальные и гибридные ленты любого хронометража и ожидает увидеть смелые эксперименты с формой и свежий взгляд на темы, связанные с культурой и обществом", — говорится в сообщении пресс-службы.
Лучшую картину национального конкурса выберет международное жюри с участием представителей престижных кинофестивалей. Победитель получит 50 тысяч рублей.
Еще два приза — награды в полном (100 тысяч рублей) и коротком (50 тысяч рублей) метре — вручат за лучшее отображение современной культуры и героев Beat в сегодняшней Москве.
На национальном конкурсе Beat Film Festival состоялись больше 50 мировых премьер молодых российских режиссеров. Для многих из них он открыл дорогу на международные кинофестивали или в российский прокат.
"Хэй, бро!" Александра Элькана был показан на IDFA, "Резкий и мягкий" Насти Коркии — в программе Лейпцигского кинофестиваля и американского True/False, "Пятка-носок" Максима Томаша — на фестивале в Роттердаме.
Фильм "Raving Riot: Рейв у парламента" Степана Поливанова собрал больше 10 тысяч зрителей в российском прокате и удостоился показа в галерее Тейт Модерн в Лондоне.
кадр из фильма Позаботься обо мне (Италия, реж. Марио Витале, 2018)
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