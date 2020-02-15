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Актер из "Острых козырьков" рассказал о съемках шестого сезона
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РИА Новости

Актер из "Острых козырьков" рассказал о съемках шестого сезона

21:52 15.02.2020
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© BBC Кадр из сериала "Заточенные кепки"
Кадр из сериала Заточенные кепки
© BBC
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Гарри Киртон из сериала "Острые козырьки" рассказал, что съемки шестого сезона "скоро" начнутся, сообщает NME.
Актер, которому всего 21 год, играет в проекте Финна Шелби. Он пообщался с журналистами после церемония вручения премии NME, которую "Острые козырьки" получили в номинации "лучший телесериал".
"Жду — не дождусь, когда начнем работать над шестым сезоном. Мы уже скоро стартуем. Но не могу уточнить, когда именно", — поделился Киртон.
Когда у него все же попросили дать более определенный ответ, он пошутил, что расскажет еще о времени и месте проведения съемок.
Киртон отметил также, что ему очень нравится саундтрек, особенно заглавная песня “Red Right Hand”, которую написал Ник Кейв.
На церемонии вручения премии NME "Острые козырьки" обошли "Дрянь" и "Очень странные дела".
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