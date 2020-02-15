Актер из "Острых козырьков" рассказал о съемках шестого сезона

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Гарри Киртон из сериала "Острые козырьки" рассказал, что съемки шестого сезона "скоро" начнутся, . Гарри Киртон из сериала "Острые козырьки" рассказал, что съемки шестого сезона "скоро" начнутся, сообщает NME.

Актер, которому всего 21 год, играет в проекте Финна Шелби. Он пообщался с журналистами после церемония вручения премии NME, которую "Острые козырьки" получили в номинации "лучший телесериал".

"Жду — не дождусь, когда начнем работать над шестым сезоном. Мы уже скоро стартуем. Но не могу уточнить, когда именно", — поделился Киртон.

Когда у него все же попросили дать более определенный ответ, он пошутил, что расскажет еще о времени и месте проведения съемок.

Киртон отметил также, что ему очень нравится саундтрек, особенно заглавная песня “Red Right Hand”, которую написал Ник Кейв.