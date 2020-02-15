"В Евангелии оставили шифр": тайна происхождения Христа

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. Православные отмечают Сретение Господне. Этот праздник, согласно христианскому вероучению, символизирует "встречу Нового завета с Ветхим". Именно на ветхозаветные книги ссылаются евангелисты, когда говорят о происхождении Христа. Правда, Писание содержит не одну, а две версии Его генеалогии. И теперь богословы и светские ученые спорят: это ошибка или некий сложный шифр?

В поисках Мессии

Ни компьютеров, ни редакторов, ни даже бумаги… Еще со школьных уроков истории многие знают, что до изобретения книгопечатания "издать" книгу было тяжким трудом. А более двух тысяч лет назад и вовсе был дефицит "носителей" текста. Тогда писали либо на папирусе, либо на пергаменте — искусно выделанной телячьей коже.

Поэтому жители Средиземноморья III века до нашей эры сильно удивились, узнав, что египетский царь Птолемей затеял, говоря современным языком, мегапроект. Он, ни много ни мало, задумал перевести на греческий язык священные книги всех народов своего государства. В их числе были евреи. По приказу правителя в Александрию направились 70 мудрецов, хорошо знавших как иудейскую традицию, так и греческий язык.

Их перевод Библии вошел в историю под кратким названием "Септуагинта", буквально "Семьдесят" — имеется в виду "труд 70 старцев". В некоторых местах текст расходится с оригинальным на древнееврейском, который частично сохранился. Эти расхождения сейчас трактуют как ошибку переводчиков. Они могли и намеренно что-то изменить.

Так поступил один из 70 старцев — священник Иерусалимского храма по имени Симеон. Согласно преданию, он, переводя одно из пророчеств о пришествии Мессии, наткнулся на странную фразу: "дева родит сына". Решил, что это ошибка, и исправил на "жена". И тут ему явился ангел, сказав, что тот не умрет до тех пор, пока не увидит "рожденного от девы".

Спустя 360 лет, согласно Евангелиям, Дева Мария и Иосиф принесли в Иерусалимский храм 40-дневного младенца Христа. Это был один из обычаев иудаизма — приходить с первенцем в храм.

© Public domain Сретение Господне © Public domain Сретение Господне

Там их встретил старец Симеон — отсюда и название установленного впоследствии Церковью праздника: Сретение ("встреча"). "И когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля", — повествует евангелист Лука.

В Евангелии эта история приведена неспроста: Христос родился в так называемую "мессианскую эпоху". В это время в оккупированной язычниками-римлянами Иудее многие верили, что вот-вот придет обещанный Господом Мессия — спаситель еврейского народа.

"Мессия во времена Христа был для евреев прежде всего загадкой — Избавителем, которого предсказывали пророки, но о котором никто в точности не знал, кто он. Его ожидали как потомка Давида, хотя род Давида уже лишился официального статуса. Он должен был представлять Бога на земле и начать новую эпоху. Некоторые пророчества и предания описывали Мессию как страдающего праведника, берущего на себя грех народа", — объясняет религиовед Илья Вевюрко.

Поэтому богословы того времени — в том числе Симеон — пытались вычислить в Библии признаки Божьего посланника. Как минимум ради этого велись родословия — по мужской линии.

Родословие Христа дают евангелисты Матфей и Лука. Вот только между двумя генеалогическими древами есть существенные расхождения. Матфей называет сорок имен предков Иисуса — от Иосифа, мужа Марии, до праотца еврейского народа Авраама. А Лука — 76 имен, от Иосифа до первочеловека Адама.

Существенные различия начинаются как раз после царя Давида. Если Матфей как на прямого предка Христа указывает на его первенца Соломона, то Лука — на третьего сына, Нафана. Вместе с тем первый евангелист, вопреки установленному в те времена порядку, упоминает четыре женских имени: "Иуда родил Фареса и Зару от Фамари… Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи… Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею".

Казалось бы, нет ничего удивительного в том, что непривычные современному человеку имена различаются у евангелистов. Однако в течение многих веков это расхождение остается одним из главных аргументов критиков: мол, поэтому Евангелие нельзя называть историческим документом.

Так или иначе, ученые и сейчас ожесточенно спорят: неужели кто-то из евангелистов допустил досадную ошибку? Или же это сделали намеренно?

© Public domain Родословие Христа в Евангелии от Луки © Public domain Родословие Христа в Евангелии от Луки

Сын двух отцов?

При исследовании этого вопроса библеисты натыкаются еще на один подводный камень. Оба евангелиста завершают родословие Христа на Иосифе. Но тот же Матфей говорит, что он взял в жены Марию, уже когда та была беременной. Это породило версию о том, что одна из евангельских генеалогий принадлежит матери Иисуса.

"Ничто не препятствовало Луке описать родословную линию Марии", — подчеркивает Илья Вевюрко.

Именно этим ряд специалистов объясняет расхождения в родословных от Матфея и Луки.

"Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати и был, как думали, Сын Иосифов, Илиев…" — открывает родословие Лука. А вот у Матфея иначе — Иосиф был сыном Иакова.

В поисках ответа на эту загадку ученые обратились к греческому тексту Евангелия от Луки — по одной из версий, именно на этом языке изначально оно было написано. В конце XIX века известный русский библеист Александр Лопухин тщательно изучил его и пришел к выводу, что Илия — отец Богородицы.

"Евангелист не вносит Иосифа в число предков Иисуса Христа. Лучше поэтому принять чтение александрийского кодекса, где слово "сын" присоединено к греческому причастию, которое переводится на русский как "был". Тогда нужно будет передать этот стих по-русски так: "и был (точнее: будучи) сын, как полагали, Иосифов — (на самом деле) Илиев", — писал ученый.

© Public domain Древо происхождения Христа © Public domain Древо происхождения Христа

Как отмечал специалист, в древнееврейском языке имя Илия произносится как Элахим. А это созвучно с известным в христианской традиции именем отца Марии — Иоакимом.

Впрочем, несогласные с этой версией утверждают, что Лука имел в виду интересный обычай, существовавший в Древней Иудее, — так называемый левиратский брак. По нему жена, если становилась вдовой, была обязана выйти замуж за брата мужа. Ученые объясняют это тем, что женщины не могли вступать в права наследования и поэтому должны были вместе с детьми "прикрепиться" к мужчине.

По всей видимости, расхождение в отцах Иосифа у евангелистов связано с этим обычаем. Лука называет биологического отца — Илию, а Матфей — Иакова, приемного отца. То есть в Писании дедушки Христа приводятся все же по мужской линии.

Но почему и Матфей, и Лука настаивают как раз на предках Христа по линии его приемного отца Иосифа, хотя называют его настоящим отцом Бога?

"Юридически у Него был отец, и Он родился в полной семье. Девственное зачатие было тайной этой семьи, которая не афишировалась. Его значение — не "рекламное", но догматическое: рожденный от Девы, Иисус не имел на Себе первородного греха. Поэтому евангелисты сообщают, что Мария оставалась Девой, но Сам Иисус нигде не говорит об этом в Своей проповеди: ее целью было не удивлять, но призывать к покаянию. Кроме того, евангелисты всегда проводят связь между Евангелием и Ветхим Заветом. В данном случае это связь с пророчеством Исаии: "се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и наречете имя Ему "С нами Бог", — говорит Вевюрко.

Шифр Матфея

Именно к Богу возводит родословие Христа Лука — в отличие от Матфея. И эта нестыковка побудила исследователей взглянуть на проблему происхождения Иисуса по-новому: похоже, евангелисты намеренно привели разные генеалогические линии.

"Этим Лука, адресовавший свое Евангелие не бывшим иудеям, а бывшим язычникам, подчеркивает универсальный характер миссии Иисуса: Он — Сын не только Авраамов и Давидов, но прежде всего Адамов и Божий (Лк. 3:38). Выражение "Сын Адамов" практически тождественно многократно используемому Самим Иисусом выражению "Сын Человеческий", так как Адам в ветхозаветной традиции воспринимался как первый человек и символ всего человечества. А выражение "Сын Божий" подчеркивает, что, будучи вписан в конкретную человеческую родословную и, следовательно, будучи полноценным человеком, Иисус был одновременно и Богом", — подчеркивает в книге "Иисус Христос: жизнь и учение" митрополит Волоколамский Иларион.

То есть у Луки, по его словам, "универсалистский подход": Христос пришел не только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. В то же время в другом Евангелии, от Матфея, подчеркивается Его связь с иудаизмом и учением о пришествии Мессии.

© Public domain Миниатюра "Евангелист Матфей" © Public domain Миниатюра "Евангелист Матфей"

При этом, если сравнить родословную от Матфея с Ветхим Заветом, можно найти пропущенные имена. Евангелист умалчивает о трех царях — Охозии, Иоасе и Амасии. Кроме того, он делит генеалогическую линию: до Вавилонского плена — изгнания евреев в Вавилон в VI веке до нашей эры — и после него.

"Очевидно, это опущение сделано с целью достичь числа 14 при перечислении поколений между Давидом и переселением вавилонским. Для Матфея символизм чисел имел большее значение, чем историческая последовательность имен", — допускает митрополит.

Дело в том, что в иврите каждая буква соответствует определенному числу. И слово "Давид" соответствует 14-ти. А именно потомком царя Давида, как написано в Библии, является Мессия. Тем самым евангелист указал, что Христос и есть тот самый долгожданный "избавитель еврейского народа".