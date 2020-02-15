В Сочи завершился первый полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Олеся Печенкина. Фермерский лагерь, приложение для велосипедистов, гид по "зеленому" Сочи и другие проекты представили участники первого очного этапа всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства", который прошел в Сочи. Об испытаниях, опыте и победителях этого проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — в материале РИА Новости.

Отбор и первый полуфинал

"Нам давали сложные задания на тему гостинично-ресторанного бизнеса. Их нужно было решить за ограниченное время. Это очень стимулировало. Мы получили бесценный опыт, который потом передадим своим сотрудникам или сможем привлечь других людей в туризм. Еще эксперты подсказали, какие ошибки нужно исправить в моем проекте", — рассказала участница конкурса Диана Скачко из Краснодара.

Одним из заданий для полуфиналистов была разработка авторского проекта, связанного с индустрией туризма. Например, Диана подготовила проект фермерского лагеря для детей "В гостях у бабушки". Также нужно было пройти тесты на знание истории России, на проверку лидерских качеств и управленческих компетенций.

"Полуфинал "Олимпийский" получился ярким и креативным. Из 113 самодостаточных уникальных авторских проектов жюри было тяжело выбрать пять для участия в финале. Поэтому было принято решение дать шанс большему количеству участников", — отметил руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

Жюри в итоге выбрало 20 лучших конкурсантов, которые поедут в марте на финал в Иркутск. "Среди победителей оказалось равное число женщин и мужчин. Больше всего жителей города Сочи: их двенадцать", — уточнил руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин.

У финалистов есть реальный шанс выиграть призы. Среди них — 25 сертификатов на обучение в "Сколково", приглашения на стажировки в ведущих компаниях, бизнес-курс английского языка, грант на реализацию проекта.

Велосипеды и мобильный гид

Дмитрий Гусев из Ростова-на-Дону — один из самых активных участников конкурса (организовал для всех конкурсантов утренние пробежки) — открыл первый велопрокат в своем городе и сейчас занимается разработкой приложения, где можно создавать маршруты и делиться ими с другими.

"Началось все с того, что друзья регулярно просили у меня велосипед покататься и не возвращали. Однажды я сказал им обратиться в прокат. Когда они ответили, что в городе его нет, родилась идея сделать бизнес", — рассказывает он.

Еще Дмитрий коллекционирует велосипеды, их у него 25 штук. Один из самых ценных — старинная немецкая модель 1935 года.

Другой любопытный проект представила гид по Сочи Анна Кунина. Она планирует создать "зеленый путеводитель" по городу.

"Не все знают, что здесь располагается единственный в России парк в стиле модерн. А также уникальная территория, где обитает 90 видов птиц. Как раз этому я и хочу посвятить свой проект, — поясняет она. — Моя идея — развитие мобильного приложения для туристического маршрута по Сочи с аудиогидом на русском и английском языках".

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" — новый проект, созданный для развития регионального туризма и повышения стандартов сервиса. В нем участвуют предприниматели и специалисты из различных сфер индустрии, студенты и выпускники, планирующие построить карьеру в этой сфере.

Состязание стартовало 13 ноября, организаторы приняли более 20 тысяч заявок со всей России. По итогу заочных испытаний, до полуфиналов допустили 1120 человек из 15 регионов. Среди номинантов — "Лучший гид-любитель России-2018", тревел-мама, велоколлекционер, "Лучший экскурсовод Сочи-2019", инструкторы по туризму и сотрудники отеля.

Наставниками проекта стали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян, старший вице-президент Сбербанка Андрей Ванин и еще около 40 именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.