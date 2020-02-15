Тильда Суинтон снимется в телеадаптации "Паразитов"

Вопрос о шестисерийном сериале, над которым НВО планирует работать совместно с южнокорейской студией CJ Entertainment, начал обсуждаться задолго до церемонии вручения премий "Оскар". В этом году "Паразиты" удостоились четырех: за лучшую режиссуру и оригинальный сценарий., а также как лучший фильм и фильм на иностранном языке