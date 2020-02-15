Тильда Суинтон снимется в телеадаптации "Паразитов"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Британская актриса Тильда Суинтон может появиться в главной женской роли в англоязычной телевизионной версии "Паразитов", которую будет снимать Пон Чжун Хо, сообщает The Illuminerdi.
Вопрос о шестисерийном сериале, над которым НВО планирует работать совместно с южнокорейской студией CJ Entertainment, начал обсуждаться задолго до церемонии вручения премий "Оскар". В этом году "Паразиты" удостоились четырех: за лучшую режиссуру и оригинальный сценарий., а также как лучший фильм и фильм на иностранном языке
Пон Чжун Хо — давний поклонник творчества Тильды Суинтон: она снималась у него в лентах "Сквозь снег" и "Окча".
Ранее сообщалось, что сценаристом проекта станет Адам Маккей ("Игра на понижение", "Власть"), а в главной мужской роли выступит Марк Руффало.