Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-15T02:13+0300
https://ria.ru/20200215/1564801130.html
Тильда Суинтон снимется в телеадаптации "Паразитов"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155478/77/1554787706_0:135:2779:1698_1036x0_80_0_0_049d886715098ed5359a465fd1eb80f9.jpg
РИА Новости

Тильда Суинтон снимется в телеадаптации "Паразитов"

02:13 15.02.2020
159
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБританская актриса Тильда Суинтон на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Британская актриса Тильда Суинтон на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Британская актриса Тильда Суинтон может появиться в главной женской роли в англоязычной телевизионной версии "Паразитов", которую будет снимать Пон Чжун Хо, сообщает The Illuminerdi.
Вопрос о шестисерийном сериале, над которым НВО планирует работать совместно с южнокорейской студией CJ Entertainment, начал обсуждаться задолго до церемонии вручения премий "Оскар". В этом году "Паразиты" удостоились четырех: за лучшую режиссуру и оригинальный сценарий., а также как лучший фильм и фильм на иностранном языке
Пон Чжун Хо — давний поклонник творчества Тильды Суинтон: она снималась у него в лентах "Сквозь снег" и "Окча".
Ранее сообщалось, что сценаристом проекта станет Адам Маккей ("Игра на понижение", "Власть"), а в главной мужской роли выступит Марк Руффало.
Режиссер Пон Чун Хо на церемонии вручения премии Оскар
10 февраля, 10:42Культура
Вот это "Паразиты"! Кинопремия "Оскар" шокировала результатами
300011
КультураПон Чжун ХоКино и сериалыНовости культурыМарк РуффалоТильда Суинтон
Рекомендуем
Сотрудник МЧС
В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
Корпус стражей исламской революции в Тегеране
В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани
Авторы исследования Бит Кристен и Матиас Кристен в лаборатории Швейцарской высшей технической школа Цюриха
Создатель первого искусственного организма рассказал о рисках
Колонна Победы в польском городе Старгард
Поляк рассказал о борьбе с властями из-за захоронений советских солдат
Автомобиль Следственного комитета России
СК проконтролирует дело о смерти ребенка под Красноярском
Самолет Boeing 737 Max
American Airlines продлила приостановку обслуживания Boeing 737 MAX
Певица Loboda
Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
Икона Белозерские святые
"Туристические" иконы с видами храмов покажут в Музее Рублева в Москве
Версия картины Эдварда Мунка Крик 1910 года
Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
Рабочие проводят дезинфекцию офиса в Шанхае
ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек
Солдаты правительственных войск Мали
В Мали восемь солдат погибли, попав в засаду
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Северной Осетии после конфликта со стрельбой погиб человек
Мэрия Новосибирска
СГК в 2020 году достроит теплотрассу над станцией метро в Новосибирске
Свадьба Виктории и Дэвида Бекхэма. 4 июля 1999
Знаменитости признаются друг другу в любви в День святого Валентина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Столтенберг: попытки дистанцироваться от США угрожают единству Европы
11:45Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
11:44Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
11:41Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
11:38НАТО не намерена уходить из Афганистана
11:37В Нижегородской области мужчина с ножом напал на прохожих
11:35Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
11:34В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 21 человека
11:26МВД отметило сохранение угрозы афганского наркотрафика для России
11:15Всех горняков вывели из белгородской шахты после задымления
11:15МВД отметило рост зависимых от новых психоактивных веществ
11:12В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков
11:11В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом
11:10МВД фиксирует снижение числа отравлений наркотиками среди подростков
11:10В Таиланде заразился коронавирусом медик, лечивший больных в Бангкоке
11:07В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса
11:04На Украине отключили четвертый энергоблок Ровенской АЭС
10:56На учениях США и Таиланда примут меры безопасности против коронавируса
10:53Эксперт оценил слова главы OMV о "Северном потоке — 2"
10:53В России действуют две тест-системы для выявления коронавируса
Лента новостейМолния