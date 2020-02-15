Бортпроводник рассказал о "пьяных" рейсах и проблемных пассажирах

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бортпроводник Саймон Мартон, отработавший в британской авиакомпании два десятка лет, рассказал о самых трудных рейсах и проблемных пассажирах, Бортпроводник Саймон Мартон, отработавший в британской авиакомпании два десятка лет, рассказал о самых трудных рейсах и проблемных пассажирах, сообщает Daily Mail.

"Самые проблемные – это пассажиры первого и бизнес-класса", — говорит эксперт. Наиболее требовательны, а порой и отталкивающие — держатели "золотых карт". "Многие из них вели себя уважительно и добродушно. Тем не менее, я был свидетелем приступов их гнева и ужасного поведения", — поясняет он.

Саймон вспомнил одного путешественника из первого класса с "золотой карточкой", летевшего из Лондона в Лас-Вегас, который всю дорогу жаловался: "никто не проводил меня до моего места", "мне не предложили повесить пиджак на вешалку", "напитки слишком долго несли — несколько минут". Стюард отметил, что ему приходилось быть вежливым даже с грубиянами.

Бывают очень сложные рейсы, рассказал эксперт. Например, ночной маршрут на Тенерифе, когда в самолете — "автогонщики, тусовщики, модели, и пиво с водкой льется рекой". Или в Дублин — часть пассажиров много пьет.

Рейсы, вылетающие с большой задержкой, когда люди раздражены — также непростые. Напряжение снимает доброжелательная улыбка, отметил бывший стюард.

Он описывает, как при посадке его коллеги внимательно изучают пассажиров, пытаясь выявить потенциальных нарушителей порядка и тех, чью физическую силу можно использовать в экстремальной ситуации.