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2020-02-15T10:25+0300
https://ria.ru/20200215/1564794333.html
Что послушать на этих выходных: новые песни и клипы о любви
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РИА Новости

Что послушать на этих выходных: новые песни и клипы о любви

10:25 15.02.2020
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© ХЛЕБКадр из клипа ХЛЕБ – БАМБАЛЕЙЛА
Кадр из клипа ХЛЕБ – БАМБАЛЕЙЛА
© ХЛЕБ
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В день святого Валентина российские исполнители представили новые треки и клипы. В них они поют о любви и отношениях. Что послушать на этих романтических выходных — в материале РИА Новости.

Филипп Киркоров — "Романы"

В клипе король российской поп-музыки пытается противостоять запретной любви с соблазнительной прихожанкой (Катерина Варнава). Под динамичный трек можно подпевать в машине, когда будете возвращаться домой с тусовки или работы. Как повезет.

Zivert — "ЯТЛ"

"Любовь — самый теплый рассвет после долгой, промозглой ночи", — говорит Юлия Зиверт в описании к этой песне. Исполнительница призывает всех радоваться каждому моменту, проведенному вместе, и чаще говорить "я тебя люблю".

Алексей Воробьев — "Пляшем я и Маша"

Веселая история, в которой встречаются герои из комедийного сериала "Деффчонки" Мария Бабылкина (Галина Боб) и Сергей Звонарев (Алексей Воробьев). Возлюбленная певца настолько устает от его пьяных выходок, что в очередной такой раз решает, как следует проучить. Например, пожениться, пока он ничего не помнит после гонок на плюшевом медведе.
Не забудьте дать послушать эту песню мужу или молодому человеку.

Артур Пирожков — "Летим со мной"

Артур Пирожков не только любовался рассветами и закатами и женился, когда отдыхал с семьей на Мальдивах. Он еще и на трек "Летим со мной" успел снять клип. В итоге получилась красивая и трогательная история о тот самом, главном.

"ХЛЕБ" – Бамбалейла

Молодой человек как безумный влюбляется в очень высокую девушку. Они ходят на свидания и радуются проведенному вместе времени. Но однажды главный герой узнает о неприятном "сюрпризе", который все это время прятался под юбкой его второй половинки.
Кажется, теперь без "бамбалейла, бамбалейлалейла" не получится представить ни одну вечеринку в клубе или баре.
Стоп-кадр из клипа Девочка танцуй украинской поп-группы ARTIK & ASTI
8 февраля, 02:12Культура
Artik & Asti выпустили клип на трек "Девочка танцуй"
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КультураЮлия Зиверт (Zivert)Александр РевваМузыкаНовости культурыАлексей ВоробьевФилипп КиркоровМальдивы
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