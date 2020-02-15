Что послушать на этих выходных: новые песни и клипы о любви

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В день святого Валентина российские исполнители представили новые треки и клипы. В них они поют о любви и отношениях. Что послушать на этих романтических выходных — в материале РИА Новости.

Филипп Киркоров — "Романы"

В клипе король российской поп-музыки пытается противостоять запретной любви с соблазнительной прихожанкой (Катерина Варнава). Под динамичный трек можно подпевать в машине, когда будете возвращаться домой с тусовки или работы. Как повезет.

Zivert — "ЯТЛ"

"Любовь — самый теплый рассвет после долгой, промозглой ночи", — говорит Юлия Зиверт в описании к этой песне. Исполнительница призывает всех радоваться каждому моменту, проведенному вместе, и чаще говорить "я тебя люблю".

Алексей Воробьев — "Пляшем я и Маша"

Веселая история, в которой встречаются герои из комедийного сериала "Деффчонки" Мария Бабылкина (Галина Боб) и Сергей Звонарев (Алексей Воробьев). Возлюбленная певца настолько устает от его пьяных выходок, что в очередной такой раз решает, как следует проучить. Например, пожениться, пока он ничего не помнит после гонок на плюшевом медведе.

Не забудьте дать послушать эту песню мужу или молодому человеку.

Артур Пирожков — "Летим со мной"

Артур Пирожков не только любовался рассветами и закатами и женился, когда отдыхал с семьей на Мальдивах. Он еще и на трек "Летим со мной" успел снять клип. В итоге получилась красивая и трогательная история о тот самом, главном.

"ХЛЕБ" – Бамбалейла

Молодой человек как безумный влюбляется в очень высокую девушку. Они ходят на свидания и радуются проведенному вместе времени. Но однажды главный герой узнает о неприятном "сюрпризе", который все это время прятался под юбкой его второй половинки.