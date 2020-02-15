Международный фестиваль Ильдара Абдразакова начинается с Екатеринбурга

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Третий международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, который организует основанный певцом Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, пройдет с 15 по 26 февраля и Москве, Уфе, Екатеринбурге и Казани.

Он будет посвящен наследию Джузеппе Верди. Во всех мероприятиях примет участие Ильдар Абдразаков, которого лейбл Deutsche Grammophon назвал "одним из лучших вердиевских басов всех времен".

Первый концерт состоится 15 февраля в Свердловской филармонии в Екатеринбурге, а 21 февраля фестивальную эстафету перехватит Казань. Зрители услышат арии Джузеппе Верди в исполнении самого певца и приглашенных им гостей, одним из которых будет тенор Лучано Ганчи. Украсит программу российский баритон Сергей Кайдалов, который в этом году завоевал первый приз на Международном конкурсе музыкантов в Осло и получил награду из рук королевы Норвегии.

В Уфе 19 февраля на сцене Башкирского театра оперы и балета будет исполнена опера Джузеппе Верди "Аттила" – режиссерский дебют Ильдара Абдразакова. Постановка вошла в лонглист Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска".

© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Сергей Кайдалов (баритон) © предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Сергей Кайдалов (баритон)

В спектакле примут участие мировые оперные звезды. Партию Одабеллы исполнит сопрано Вероника Джиоева, а тенор Лучано Ганчи предстанет перед зрителями в роли Форесто. Партию Эцио исполнит российский баритон Сергей Кайдалов, в заглавной партии — Ильдар Абдразаков.

В Москве 26 февраля в большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского пройдет "Верди-гала". На сцену выйдут сопрано Соня Йончева, тенор Лучано Ганчи баритон Клаудио Сгура. За дирижерским пультом - Михаил Татарников.

© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильлдара Абдразакова Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова © предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильлдара Абдразакова Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

"В операх Верди основная сложность чаще всего заключается в накале страстей, в прорисовывании психологического портрета героя", — поделился обладатель двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков. "С музыкой Верди всегда имеют значение чувства и душа, конфликты и противостояние людей. И я счастлив, что у слушателей моего фестиваля в самых разных городах будет возможность насладиться этой музыкой и прожить самые сильные зрительские эмоции".

На фестивале в Екатеринбурге, Казани и Москве пройдут бесплатные мастер-классы для молодых певцов. По их результатам, исполнителей выберут для участия в концертной программе фестиваля со знаменитыми мастерами оперного искусства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков выступает на международной профессиональной музыкальная премии "BraVo" в Москве © РИА Новости / Григорий Сысоев Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков выступает на международной профессиональной музыкальная премии "BraVo" в Москве

Ильдар Абдразаков в 2016 году стал лауреатом российской "Casta diva". В 2018 году он был удостоен премии "BraVo" в номинации "лучший мужской классический вокал" и дебютировал в партии Бориса Годунова в Парижской опере. В 2019 году он получил Премию итальянской критики Франко Аббьяти и спел заглавную партию в премьере спектакля Барри Коски "Князь Игорь" на сцене парижской Опера Бастиль.

Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова – самый крупный проект Фонда поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей. Он был основан в 2016 году, а фестиваль начал свою историю в 2018 году.

Программа первого фестиваля включала концерты с участием исполнителей с мировой известностью, солиста Мариинского театра - Сергея Скороходова, молодых оперных певцов, а также благотворительные программы, мастер-классы и открытые репетиции. Благодаря ему впервые в России выступила знаменитый итальянский дирижер Сперанца Скапуччи.

Второй сезон оказался еще более масштабным, он охватил Москву, Казань, Уфу, Альметьевск. Его посетили около 7000 зрителей. В качестве хедлайнера фестиваль привозил в Россию одного из признанных теноров bel canto - Лоуренса Браунли (США).