Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-15T16:12+0300
https://ria.ru/20200215/1564792622.html
Международный фестиваль Ильдара Абдразакова начинается с Екатеринбурга
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792688_0:3:1024:579_1036x0_80_0_0_a7c5e7b16cbf35a5a1d8c01f308b1441.jpg
РИА Новости

Международный фестиваль Ильдара Абдразакова начинается с Екатеринбурга

15:57 15.02.2020 (обновлено: 16:12 15.02.2020)
128
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара АбдразаковаИльдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Третий международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, который организует основанный певцом Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, пройдет с 15 по 26 февраля и Москве, Уфе, Екатеринбурге и Казани.
Он будет посвящен наследию Джузеппе Верди. Во всех мероприятиях примет участие Ильдар Абдразаков, которого лейбл Deutsche Grammophon назвал "одним из лучших вердиевских басов всех времен".
Первый концерт состоится 15 февраля в Свердловской филармонии в Екатеринбурге, а 21 февраля фестивальную эстафету перехватит Казань. Зрители услышат арии Джузеппе Верди в исполнении самого певца и приглашенных им гостей, одним из которых будет тенор Лучано Ганчи. Украсит программу российский баритон Сергей Кайдалов, который в этом году завоевал первый приз на Международном конкурсе музыкантов в Осло и получил награду из рук королевы Норвегии.
В Уфе 19 февраля на сцене Башкирского театра оперы и балета будет исполнена опера Джузеппе Верди "Аттила" – режиссерский дебют Ильдара Абдразакова. Постановка вошла в лонглист Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска".
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваляСергей Кайдалов (баритон)
Сергей Кайдалов (баритон)
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля
Сергей Кайдалов (баритон)
В спектакле примут участие мировые оперные звезды. Партию Одабеллы исполнит сопрано Вероника Джиоева, а тенор Лучано Ганчи предстанет перед зрителями в роли Форесто. Партию Эцио исполнит российский баритон Сергей Кайдалов, в заглавной партии — Ильдар Абдразаков.
В Москве 26 февраля в большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского пройдет "Верди-гала". На сцену выйдут сопрано Соня Йончева, тенор Лучано Ганчи баритон Клаудио Сгура. За дирижерским пультом - Михаил Татарников.
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильлдара АбдразаковаМеждународный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильлдара Абдразакова
Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
"В операх Верди основная сложность чаще всего заключается в накале страстей, в прорисовывании психологического портрета героя", — поделился обладатель двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков. "С музыкой Верди всегда имеют значение чувства и душа, конфликты и противостояние людей. И я счастлив, что у слушателей моего фестиваля в самых разных городах будет возможность насладиться этой музыкой и прожить самые сильные зрительские эмоции".
На фестивале в Екатеринбурге, Казани и Москве пройдут бесплатные мастер-классы для молодых певцов. По их результатам, исполнителей выберут для участия в концертной программе фестиваля со знаменитыми мастерами оперного искусства.
© РИА Новости / Григорий СысоевСолист Мариинского театра Ильдар Абдразаков выступает на международной профессиональной музыкальная премии "BraVo" в Москве
Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков выступает на международной профессиональной музыкальная премии BraVo в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков выступает на международной профессиональной музыкальная премии "BraVo" в Москве
Ильдар Абдразаков в 2016 году стал лауреатом российской "Casta diva". В 2018 году он был удостоен премии "BraVo" в номинации "лучший мужской классический вокал" и дебютировал в партии Бориса Годунова в Парижской опере. В 2019 году он получил Премию итальянской критики Франко Аббьяти и спел заглавную партию в премьере спектакля Барри Коски "Князь Игорь" на сцене парижской Опера Бастиль.
Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова – самый крупный проект Фонда поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей. Он был основан в 2016 году, а фестиваль начал свою историю в 2018 году.
Программа первого фестиваля включала концерты с участием исполнителей с мировой известностью, солиста Мариинского театра - Сергея Скороходова, молодых оперных певцов, а также благотворительные программы, мастер-классы и открытые репетиции. Благодаря ему впервые в России выступила знаменитый итальянский дирижер Сперанца Скапуччи.
Второй сезон оказался еще более масштабным, он охватил Москву, Казань, Уфу, Альметьевск. Его посетили около 7000 зрителей. В качестве хедлайнера фестиваль привозил в Россию одного из признанных теноров bel canto - Лоуренса Браунли (США).
РИА Новости выступает информационным партнером фестиваля.
Сцена из оперы Садко в Большом театре
14 февраля, 08:00Культура
Садко приплыл в Большой! Чем удивит новая постановка Чернякова
201000
КультураИльдар АбдразаковМузыкаНовости культурыМихаил ТатарниковМариинский театрБорис Годунов
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал не сравнивать саммит пятерки СБ ООН с закрытым клубом
Сергей Лавров и Жозеп Боррель во время встречи
Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский прокомментировал "12 шагов" по урегулированию на Украине
Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре
Православные христиане отмечают Сретенье Господне
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал идеи Зеленского о выборах в Крыму "фантомными"
Скорая помощь
Застреливший семейную пару в Калининграде мужчина умер в реанимации
Сотрудник полиции
В Калужской области два человека погибли в ДТП с "Газелью"
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
В России стали чаще учитывать общественное мнение, заявила Симоньян
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Германию
Лавров и Маас приняли участие в рабочем завтраке в Мюнхене
Разведение сил в Донбассе
Зеленский рассказал об идее секторального разведения сил в Донбассе
Вид Анкары
В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
Ракета Antares стартует с космодрома в США
Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
В Совфеде отреагировали на слова Макрона о бесполезности санкций
Водолаз и акула
СМИ: туристы чаще погибают во время селфи, чем из-за акул
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородский губернатор пробежал 10 км в гонке "Лыжня России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Куклачев оценил размер своей пенсии
02:01В Нигерии бандиты убили 30 человек при нападении на деревни
01:54Рами Малек рассказал, как его герой относится в фильме к Джеймсу Бонду
01:45Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
01:36В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
01:32Чехия пригласила Помпео посетить республику на 75-летие освобождения
01:24В Москве пройдет "детская" патриаршая литургия
01:16СМИ: Власти США обсуждают прекращение поставок в Китай авиадвигателей
01:11Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
01:09Бельгиец, у которого диагностировали коронавирус, поправился
01:00Дочь экс-дипломата и директора разведки США арестовали за убийство
00:47Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
00:37От Ирана требуют компенсаций родственникам погибших в катастрофе
00:35Эксперт заявил о "неадекватности" идеи Зеленского о "выборах в Крыму"
00:33В Калининграде бабушка забрала сына застреленной возле рынка пары
00:28ЕС попал в поставленную для России "ловушку", заявил Пушков
00:17Главком ВМФ России адмирал Евменов совершит рабочий визит на Кубу
00:12Боррель на переговорах с Лавровым подтвердил курс на сохранение СВПД
23:59В Анкаре осквернили могилы выходцев из России
23:51Ракета-носитель Antares стартовала в США с кораблем Cygnus
Лента новостейМолния