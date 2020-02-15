Создатель первого искусственного организма рассказал о рисках

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Швейцарский ученый-биоинженер, один из создателей первого в мире компьютерного генома, Швейцарский ученый-биоинженер, один из создателей первого в мире компьютерного генома, опубликовал на сайте Швейцарской высшей технической школы Цюриха статью, в которой он предупреждает о рисках, связанных с созданием искусственных организмов.

Все организмы на нашей планете хранят молекулярный план жизни, закодированный в геноме. Цифровая революция в биологии, обусловленная развитием метода секвенирования ДНК, позволяет ученым довольно легко читать геномы микробов и многоклеточных организмов, приближаясь к пониманию того, как ДНК программирует живые системы.

Сегодня последовательности ДНК более 200 000 микробных геномов хранятся в цифровых базах данных геномов. Используя эту невероятную сокровищницу молекулярных строительных блоков, биоинженеры научились писать коды геномов на компьютере, создавать, используя химический синтез, длинные молекулы ДНК и "разводить" искусственно созданных микробов в лаборатории.

Бит Кристен, профессор экспериментальной системной биологии Швейцарской высшей технической школы Цюриха вместе со своими коллегами использует алгоритм создания цифрового генома в сочетании с крупномасштабным химическим синтезом ДНК для физического воспроизводства искусственных геномов на молекулярном уровне.

В лаборатории создан системный подход к определению основных генов, которые служат генетическими частями искусственных микробных геномов, разрабатываемых для устойчивой химии, медицины и сельского хозяйства.

В 2019 году исследователи объявили о создании первого в мире полностью компьютерного генома Caulobacter ethensis-2.0. Используя в качестве отправной точки природную пресноводную бактерию, исследователи вычислили идеальную последовательность ДНК для химического производства и конструирования минимизированного генома, состоящего исключительно из основных функций. В процессе проектирования более одной шестой из 800 000 букв ДНК в искусственном геноме были заменены, и весь геном был получен в виде большой кольцевой молекулы ДНК.

В то время как живая клетка еще не существует, функции генов были проверены по всему дизайну генома. В этих экспериментах исследователи обнаружили, что приблизительно 580 из 680 искусственных генов были функциональными, демонстрируя перспективность подхода к созданию дизайнерских геномов.