Мечты сдуваются: "Газпрому" предстоят непростые переговоры в Европе

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Александр Лесных. "Газпром" намерен сохранить текущие объемы экспорта в Европу, перезаключив долгосрочные контракты с основными клиентами. Однако переговоры обещают быть трудными: цены на энергоносители падают, а поставки СПГ на континент растут. На что может реально рассчитывать российская компания в ближайшие годы — в материале РИА Новости.

Юбилей нашей дружбы

До 2024-го "Газпрому" надо договориться о новых долгосрочных контрактах с венгерскими, голландскими, сербскими, итальянскими, турецкими и другими партнерами в Европе.

Некоторые уже предупредили, что будут добиваться изменения условий. Так, например, представители болгарского "Булгартрансгаза" выразили надежду на значительное снижение цены и собираются согласовать это с "Газпром экспортом" до конца февраля.

Их можно понять: из-за перепроизводства природного газа в мире цены на энергоносители значительно снизились. Тарифы надо привести в соответствие с реалиями рынка.

При этом "Газпром" рассчитывает увеличить долю на европейском рынке (37%), сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе встречи с инвесторами на этой неделе.

Она указала, что покупатели российского газа проявляют большую заинтересованность. "К нам приходят сегодня наши клиенты и говорят: "Хорошо, а можем мы с вами начать обсуждать дополнительные объемы поставок с 2021, 2022, 2024-го?" — отметила Бурмистрова, уточнив, что речь идет о десятках миллиардов кубометров газа.

Это вполне объяснимо — европейским компаниям удобно взаимодействовать с хорошо знакомым и надежным поставщиком. "У нас действительно очень качественные европейские клиенты, с которыми мы работаем уже по 50 лет. У нас сейчас начинается череда юбилеев с различными странами, компаниями", — добавила Бурмистрова.

Газ вместо угля

Глава "Газпром экспорта" подчеркнула, что спрос на энергоносители в Европе устойчивый. Этому способствует в первую очередь зеленая стратегия Евросоюза, направленная на борьбу с глобальным потеплением и выбросами парниковых газов. Один из главных ее элементов — отказ от угля.

В частности, Германия к 2038 году закроет все угольные электростанции. Энергетическим компаниям выплатят компенсацию на общую сумму в 4,35 миллиарда евро, шахтерам — 40 миллиардов.

Электростанции переведут на газ, так что спрос на голубое топливо должен стабильно расти. Правда, радикальные зеленые требовали отказаться и от этого, полностью перейдя на возобновляемые источники и водород. Настаивали на исключении из бюджетных планов ЕС более тридцати проектов по развитию газовой инфраструктуры на континенте.

Однако 12 февраля Европарламент подавляющим большинством голосов проголосовал против этой инициативы. "В переходный период нам нужна энергия из газа в качестве необходимого моста к еще более чистым, нейтральным по отношению к климату источникам", — объяснил глава профильного комитета Европарламента Кристиан Бугой.

Осталось лишь согласовать цену.

Гибкая труба

В первые три квартала прошлого года котировки на газовых хабах в Германии и Нидерландах были почти вдвое меньше, чем у "Газпрома", который сейчас поставляет газ в Европу в среднем по 203 доллара за тысячу кубометров. Болгария и вовсе платит порядка 265 долларов.

По словам Елены Бурмистровой, "Газпром" готов адаптировать "механизм ценообразования в экспортных контрактах компании к изменениям на европейском рынке".

Прежде всего речь идет об увеличении продаж через электронную торговую платформу, где цены определяются рыночным спросом и предложением.

В долгосрочных контрактах "Газпром" предлагает партнерам привязку текущих цен не к нефти, а к индексу европейских газовых бирж, например голландской TTF. Это резко повысит привлекательность российского трубопроводного газа по сравнению с конкурентами, включая СПГ из США.

Сегодня на роль главного поставщика американского сжиженного газа на европейский рынок претендует Польша. Варшава заключила четыре долгосрочных контракта — на 29 миллионов тонн до 2042 года. Это топливо поляки намеревались перепродавать соседям: Украине, Литве и Латвии, а также Эстонии и Финляндии.

Однако с учетом транспортировки и регазификации американское топливо оказывается существенно дороже российского. Аналитики расходятся в оценках переплаты Варшавой за "газ свободы", поскольку тут многое зависит от разницы котировок на американских и европейских газовых хабах, стоимости фрахта танкеров-газовозов, а эти параметры постоянно меняются. В любом случае речь идет о дополнительных расходах в размере от 60 до 160 долларов за тысячу кубометров.

Привязка цен к котировкам европейских хабов сделает американский газ абсолютно невыгодным для потребителей. Правда, возникает вопрос о прибыли самого "Газпрома".