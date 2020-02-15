В Москве вручили премию "Чартова дюжина"

За кулисами фестиваля было, как водится, оживленно: гости поздравляли лауреатов. Сергей "Паук" Троицкий, бессменный лидер "Коррозии металла", делился со всеми проверенным способом борьбы с коронавирусом ("Если пить крымский портвейн и колоть пенициллин, то никакая зараза не страшна!").

Николай Фоменко, как всегда, острил:

"В моей жизни уже все было: я вел "Чартову дюжину", я выступал на "Чартовой дюжине" и мне даже вручали приз на "Чартовой дюжине". Зато теперь мне делать ничего не надо. Можно просто слушать музыку, смотреть концерт и разговаривать со всеми".