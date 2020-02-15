В Москве вручили премию "Чартова дюжина"

Первыми получали призы дебютанты: московский кантри-рэп дуэт "Заточка" выиграл в номинации "Взлом" и открыл фестиваль.
Первыми получали призы дебютанты: московский кантри-рэп дуэт "Заточка" выиграл в номинации "Взлом" и открыл фестиваль.
В номинации "Сайд-проект" зрители выбрали балансирующую на грани фола лирику и сумасшедшую электронную энергетику нового проекта "Пневмослон" одного из главных отечественных хулиганов — Нейромонаха Феофана.
В номинации "Сайд-проект" зрители выбрали балансирующую на грани фола лирику и сумасшедшую электронную энергетику нового проекта "Пневмослон" одного из главных отечественных хулиганов — Нейромонаха Феофана.
Среди лучших сетов фестиваля — выступление "Пикника". Эдмунд Шклярский ударил всей сценической мощью питерского коллектива. Великолепный визуальный ряд, приглашенные барабанщицы и беспроигрышное сочетание проверенных хитов с песнями из нового альбома "В руках великана". Собственно, видео на композицию "Лиловый корсет" с этой пластинки и победило в номинации "Клип" (где, пожалуй, у "Пикника" не было конкурентов).
Среди лучших сетов фестиваля — выступление "Пикника". Эдмунд Шклярский ударил всей сценической мощью питерского коллектива. Великолепный визуальный ряд, приглашенные барабанщицы и беспроигрышное сочетание проверенных хитов с песнями из нового альбома "В руках великана". Собственно, видео на композицию "Лиловый корсет" с этой пластинки и победило в номинации "Клип" (где, пожалуй, у "Пикника" не было конкурентов).
Очевиден был победитель и в номинации "Лучший концерт" — заветный золотой диск ушел к "Ночным снайперам" за их юбилейный вечер в Ледовом дворце в Москве. Это шоу — один из образцов и отличного звука, и прекрасной сценической режиссуры. Кстати, недавно вышла первая авторизованная биография Дианы Арбениной "Редкая птица", написанная Михаилом Марголисом: книга яркая, глубокая и не лишенная остроты.
Очевиден был победитель и в номинации "Лучший концерт" — заветный золотой диск ушел к "Ночным снайперам" за их юбилейный вечер в Ледовом дворце в Москве. Это шоу — один из образцов и отличного звука, и прекрасной сценической режиссуры. Кстати, недавно вышла первая авторизованная биография Дианы Арбениной "Редкая птица", написанная Михаилом Марголисом: книга яркая, глубокая и не лишенная остроты.
Правда, за книгу о рок-музыке приза в этот раз не вручали — зато наградили фильм. "Крупнов. Он был" — невероятно трогательное жизнеописание одного из лучших рокеров страны (и, бесспорно, главного бас-гитариста русского рока). Молодого режиссера Дарью Иванкову уже наградили за эту работу на Московском международном кинофестивале.
Правда, за книгу о рок-музыке приза в этот раз не вручали — зато наградили фильм. "Крупнов. Он был" — невероятно трогательное жизнеописание одного из лучших рокеров страны (и, бесспорно, главного бас-гитариста русского рока). Молодого режиссера Дарью Иванкову уже наградили за эту работу на Московском международном кинофестивале.
Еще один важный момент — номинация "Легенда". Здесь вспомнили замечательного поэта и музыканта Александра Башлачева, которому в нынешнем году исполнилось бы 60 лет. Приз получила мать музыканта Нелли Николаевна. Она заметила, что именно сейчас и пришло время песен ее сына, которого знают, помнят и любят — увы, посмертно — гораздо больше, чем при жизни.
Еще один важный момент — номинация "Легенда". Здесь вспомнили замечательного поэта и музыканта Александра Башлачева, которому в нынешнем году исполнилось бы 60 лет. Приз получила мать музыканта Нелли Николаевна. Она заметила, что именно сейчас и пришло время песен ее сына, которого знают, помнят и любят — увы, посмертно — гораздо больше, чем при жизни.
Новые лица в русском роке появляются нечасто. Вот и приз за лучший альбом достался "Алисе" (за "Посолонь"), лучшей группой признали "Би-2", а лучшим солистом стал Валерий Кипелов (который сейчас в туре и приехать на церемонию не смог).
Новые лица в русском роке появляются нечасто. Вот и приз за лучший альбом достался "Алисе" (за "Посолонь"), лучшей группой признали "Би-2", а лучшим солистом стал Валерий Кипелов (который сейчас в туре и приехать на церемонию не смог).
На этом фоне среди ветеранов относительно ярко смотрелась Дарья (Нуки) Ставрович, вокалистка группы "Слот", получившая приз как лучшая солистка.
На этом фоне среди ветеранов относительно ярко смотрелась Дарья (Нуки) Ставрович, вокалистка группы "Слот", получившая приз как лучшая солистка.
Вадим Самойлов единственный из всех выступавших представил хотя бы одну новую песню. Стилистика вполне ожидаемая: жесткая, экспрессивная и по-хорошему мрачная.
"Фестивальная площадка — отличный способ показать что-нибудь неожиданное. Я хотел, чтобы мне самому не было скучно, поскольку, что греха таить, есть в шоу-бизнесе некая привычка: вышел, спел хиты, — сказал Самойлов. — Поэтому решил сам себя подколоть и сделать что-то новое".
Вадим Самойлов единственный из всех выступавших представил хотя бы одну новую песню. Стилистика вполне ожидаемая: жесткая, экспрессивная и по-хорошему мрачная.
"Фестивальная площадка — отличный способ показать что-нибудь неожиданное. Я хотел, чтобы мне самому не было скучно, поскольку, что греха таить, есть в шоу-бизнесе некая привычка: вышел, спел хиты, — сказал Самойлов. — Поэтому решил сам себя подколоть и сделать что-то новое".
Славящийся скрупулезным отношением к звуку Вадим, похвалил техническое обеспечение площадки и команду "Чартовой дюжины".
В этот раз Самойлов остался без наград, хотя домой ушел не с пустыми руками — ему отдали приз за 2018 год, который он тогда не смог получить.
Славящийся скрупулезным отношением к звуку Вадим, похвалил техническое обеспечение площадки и команду "Чартовой дюжины".
В этот раз Самойлов остался без наград, хотя домой ушел не с пустыми руками — ему отдали приз за 2018 год, который он тогда не смог получить.
Что касается остальных номинаций, то их лауреаты традиционны для эфира "Нашего радио" и вполне отражают вкусы слушателей. Лучший дуэт — песня "Златовласка", исполненная группой "25/17" вместе с Гариком Сукачевым и Александром Ф. Скляром, лучшая песня — отличный боевик "Танцы" от The Hatters, ну а специальная номинация "Самая народная зарубежная группа" досталась Scorpions. Записавший видеоприветствие вокалист Клаус Майне пообещал в очередной раз приехать в Москву. Похоже, им теперь осталось только получить звание народных артистов России.
Что касается остальных номинаций, то их лауреаты традиционны для эфира "Нашего радио" и вполне отражают вкусы слушателей. Лучший дуэт — песня "Златовласка", исполненная группой "25/17" вместе с Гариком Сукачевым и Александром Ф. Скляром, лучшая песня — отличный боевик "Танцы" от The Hatters, ну а специальная номинация "Самая народная зарубежная группа" досталась Scorpions. Записавший видеоприветствие вокалист Клаус Майне пообещал в очередной раз приехать в Москву. Похоже, им теперь осталось только получить звание народных артистов России.
За кулисами фестиваля было, как водится, оживленно: гости поздравляли лауреатов. Сергей "Паук" Троицкий, бессменный лидер "Коррозии металла", делился со всеми проверенным способом борьбы с коронавирусом ("Если пить крымский портвейн и колоть пенициллин, то никакая зараза не страшна!").
Николай Фоменко, как всегда, острил:
"В моей жизни уже все было: я вел "Чартову дюжину", я выступал на "Чартовой дюжине" и мне даже вручали приз на "Чартовой дюжине". Зато теперь мне делать ничего не надо. Можно просто слушать музыку, смотреть концерт и разговаривать со всеми".
За кулисами фестиваля было, как водится, оживленно: гости поздравляли лауреатов. Сергей "Паук" Троицкий, бессменный лидер "Коррозии металла", делился со всеми проверенным способом борьбы с коронавирусом ("Если пить крымский портвейн и колоть пенициллин, то никакая зараза не страшна!").
Николай Фоменко, как всегда, острил:
"В моей жизни уже все было: я вел "Чартову дюжину", я выступал на "Чартовой дюжине" и мне даже вручали приз на "Чартовой дюжине". Зато теперь мне делать ничего не надо. Можно просто слушать музыку, смотреть концерт и разговаривать со всеми".
Примерно так же себя чувствовали зрители. Некоторые, правда, были расстроены слишком короткими выступлениями кумиров. Впрочем, фестивальный формат, да еще и совмещенный с премией, не предусматривает полноценных сетов. Конечно, все нынешние лауреаты точно продолжат концертировать, звучать на "Нашем радио" и, скорее всего, получать премии "Дюжины".
Примерно так же себя чувствовали зрители. Некоторые, правда, были расстроены слишком короткими выступлениями кумиров. Впрочем, фестивальный формат, да еще и совмещенный с премией, не предусматривает полноценных сетов. Конечно, все нынешние лауреаты точно продолжат концертировать, звучать на "Нашем радио" и, скорее всего, получать премии "Дюжины".