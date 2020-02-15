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Культура
2020-02-15T08:11+0300
https://ria.ru/20200215/1564787144.html
В Москве вручили премию "Чартова дюжина"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564785293_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d64b22dc84cfb3f70a2d002547f7eff4.jpg
РИА Новости

В Москве вручили премию "Чартова дюжина"

08:00 15.02.2020 (обновлено: 08:11 15.02.2020)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Тринадцать — число вполне счастливое, если вы лишены предрассудков или речь идет о премии "Чартова дюжина". Слушатели "Нашего радио" каждый год голосуют за отечественных музыкантов — и вручение премии превращается в настоящий фестиваль. В этом году магия числа сработала на полную мощность: 13-я церемония прошла 13 февраля на "ВТБ Арене" в Москве — и награды нашли победителей, естественно, в 13 номинациях!
© Фото : Иван Кобяков

Первыми получали призы дебютанты: московский кантри-рэп дуэт "Заточка" выиграл в номинации "Взлом" и открыл фестиваль.

Заточка
1 из 13

Первыми получали призы дебютанты: московский кантри-рэп дуэт "Заточка" выиграл в номинации "Взлом" и открыл фестиваль.

© Фото : Иван Кобяков
© Фото : Иван Кобяков

В номинации "Сайд-проект" зрители выбрали балансирующую на грани фола лирику и сумасшедшую электронную энергетику нового проекта "Пневмослон" одного из главных отечественных хулиганов — Нейромонаха Феофана.

Пневмослон
2 из 13

В номинации "Сайд-проект" зрители выбрали балансирующую на грани фола лирику и сумасшедшую электронную энергетику нового проекта "Пневмослон" одного из главных отечественных хулиганов — Нейромонаха Феофана.

© Фото : Иван Кобяков
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Среди лучших сетов фестиваля — выступление "Пикника". Эдмунд Шклярский ударил всей сценической мощью питерского коллектива. Великолепный визуальный ряд, приглашенные барабанщицы и беспроигрышное сочетание проверенных хитов с песнями из нового альбома "В руках великана". Собственно, видео на композицию "Лиловый корсет" с этой пластинки и победило в номинации "Клип" (где, пожалуй, у "Пикника" не было конкурентов).

Солист группы Пикник Эдмунд Шклярский на XIII-ом Ежегодном музыкальном фестивале Чартова дюжина
3 из 13

Среди лучших сетов фестиваля — выступление "Пикника". Эдмунд Шклярский ударил всей сценической мощью питерского коллектива. Великолепный визуальный ряд, приглашенные барабанщицы и беспроигрышное сочетание проверенных хитов с песнями из нового альбома "В руках великана". Собственно, видео на композицию "Лиловый корсет" с этой пластинки и победило в номинации "Клип" (где, пожалуй, у "Пикника" не было конкурентов).

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Очевиден был победитель и в номинации "Лучший концерт" — заветный золотой диск ушел к "Ночным снайперам" за их юбилейный вечер в Ледовом дворце в Москве. Это шоу — один из образцов и отличного звука, и прекрасной сценической режиссуры. Кстати, недавно вышла первая авторизованная биография Дианы Арбениной "Редкая птица", написанная Михаилом Марголисом: книга яркая, глубокая и не лишенная остроты.

Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина на XIII-ом ежегодном музыкальном фестивале Чартова дюжина
4 из 13

Очевиден был победитель и в номинации "Лучший концерт" — заветный золотой диск ушел к "Ночным снайперам" за их юбилейный вечер в Ледовом дворце в Москве. Это шоу — один из образцов и отличного звука, и прекрасной сценической режиссуры. Кстати, недавно вышла первая авторизованная биография Дианы Арбениной "Редкая птица", написанная Михаилом Марголисом: книга яркая, глубокая и не лишенная остроты.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Иван Кобяков

Правда, за книгу о рок-музыке приза в этот раз не вручали — зато наградили фильм. "Крупнов. Он был" — невероятно трогательное жизнеописание одного из лучших рокеров страны (и, бесспорно, главного бас-гитариста русского рока). Молодого режиссера Дарью Иванкову уже наградили за эту работу на Московском международном кинофестивале.

Дарья Иванкова и Саша Юрасов
5 из 13

Правда, за книгу о рок-музыке приза в этот раз не вручали — зато наградили фильм. "Крупнов. Он был" — невероятно трогательное жизнеописание одного из лучших рокеров страны (и, бесспорно, главного бас-гитариста русского рока). Молодого режиссера Дарью Иванкову уже наградили за эту работу на Московском международном кинофестивале.

© Фото : Иван Кобяков
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Еще один важный момент — номинация "Легенда". Здесь вспомнили замечательного поэта и музыканта Александра Башлачева, которому в нынешнем году исполнилось бы 60 лет. Приз получила мать музыканта Нелли Николаевна. Она заметила, что именно сейчас и пришло время песен ее сына, которого знают, помнят и любят — увы, посмертно — гораздо больше, чем при жизни.

Нелли Николаевна Башлачева (в центре), мать известного поэта Александра Башлачева на XIII-ом Ежегодном музыкальном фестивале Чартова дюжина
6 из 13

Еще один важный момент — номинация "Легенда". Здесь вспомнили замечательного поэта и музыканта Александра Башлачева, которому в нынешнем году исполнилось бы 60 лет. Приз получила мать музыканта Нелли Николаевна. Она заметила, что именно сейчас и пришло время песен ее сына, которого знают, помнят и любят — увы, посмертно — гораздо больше, чем при жизни.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Новые лица в русском роке появляются нечасто. Вот и приз за лучший альбом достался "Алисе" (за "Посолонь"), лучшей группой признали "Би-2", а лучшим солистом стал Валерий Кипелов (который сейчас в туре и приехать на церемонию не смог).

Лидер группы Алиса Константин Кинчев
7 из 13

Новые лица в русском роке появляются нечасто. Вот и приз за лучший альбом достался "Алисе" (за "Посолонь"), лучшей группой признали "Би-2", а лучшим солистом стал Валерий Кипелов (который сейчас в туре и приехать на церемонию не смог).

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На этом фоне среди ветеранов относительно ярко смотрелась Дарья (Нуки) Ставрович, вокалистка группы "Слот", получившая приз как лучшая солистка.

Вокалистка группы Слот Дария Nookie Ставрович на XIII-ом ежегодном музыкальном фестивале Чартова дюжина
8 из 13

На этом фоне среди ветеранов относительно ярко смотрелась Дарья (Нуки) Ставрович, вокалистка группы "Слот", получившая приз как лучшая солистка.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вадим Самойлов единственный из всех выступавших представил хотя бы одну новую песню. Стилистика вполне ожидаемая: жесткая, экспрессивная и по-хорошему мрачная.

"Фестивальная площадка — отличный способ показать что-нибудь неожиданное. Я хотел, чтобы мне самому не было скучно, поскольку, что греха таить, есть в шоу-бизнесе некая привычка: вышел, спел хиты, — сказал Самойлов. — Поэтому решил сам себя подколоть и сделать что-то новое".

Участник группы Агата Кристи Вадим Самойлов
9 из 13

Вадим Самойлов единственный из всех выступавших представил хотя бы одну новую песню. Стилистика вполне ожидаемая: жесткая, экспрессивная и по-хорошему мрачная.

"Фестивальная площадка — отличный способ показать что-нибудь неожиданное. Я хотел, чтобы мне самому не было скучно, поскольку, что греха таить, есть в шоу-бизнесе некая привычка: вышел, спел хиты, — сказал Самойлов. — Поэтому решил сам себя подколоть и сделать что-то новое".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Славящийся скрупулезным отношением к звуку Вадим, похвалил техническое обеспечение площадки и команду "Чартовой дюжины".

В этот раз Самойлов остался без наград, хотя домой ушел не с пустыми руками — ему отдали приз за 2018 год, который он тогда не смог получить.

Участник группы Агата Кристи Вадим Самойлов на XIII-ом ежегодном музыкальном фестивале Чартова дюжина
10 из 13

Славящийся скрупулезным отношением к звуку Вадим, похвалил техническое обеспечение площадки и команду "Чартовой дюжины".

В этот раз Самойлов остался без наград, хотя домой ушел не с пустыми руками — ему отдали приз за 2018 год, который он тогда не смог получить.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Что касается остальных номинаций, то их лауреаты традиционны для эфира "Нашего радио" и вполне отражают вкусы слушателей. Лучший дуэт — песня "Златовласка", исполненная группой "25/17" вместе с Гариком Сукачевым и Александром Ф. Скляром, лучшая песня — отличный боевик "Танцы" от The Hatters, ну а специальная номинация "Самая народная зарубежная группа" досталась Scorpions. Записавший видеоприветствие вокалист Клаус Майне пообещал в очередной раз приехать в Москву. Похоже, им теперь осталось только получить звание народных артистов России.

Участник группы 25/17 на XIII-ом Ежегодном музыкальном фестивале Чартова дюжина
11 из 13

Что касается остальных номинаций, то их лауреаты традиционны для эфира "Нашего радио" и вполне отражают вкусы слушателей. Лучший дуэт — песня "Златовласка", исполненная группой "25/17" вместе с Гариком Сукачевым и Александром Ф. Скляром, лучшая песня — отличный боевик "Танцы" от The Hatters, ну а специальная номинация "Самая народная зарубежная группа" досталась Scorpions. Записавший видеоприветствие вокалист Клаус Майне пообещал в очередной раз приехать в Москву. Похоже, им теперь осталось только получить звание народных артистов России.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

За кулисами фестиваля было, как водится, оживленно: гости поздравляли лауреатов. Сергей "Паук" Троицкий, бессменный лидер "Коррозии металла", делился со всеми проверенным способом борьбы с коронавирусом ("Если пить крымский портвейн и колоть пенициллин, то никакая зараза не страшна!").

Николай Фоменко, как всегда, острил:
"В моей жизни уже все было: я вел "Чартову дюжину", я выступал на "Чартовой дюжине" и мне даже вручали приз на "Чартовой дюжине". Зато теперь мне делать ничего не надо. Можно просто слушать музыку, смотреть концерт и разговаривать со всеми".

Вручение музыкальной премии Чартова дюжина
12 из 13

За кулисами фестиваля было, как водится, оживленно: гости поздравляли лауреатов. Сергей "Паук" Троицкий, бессменный лидер "Коррозии металла", делился со всеми проверенным способом борьбы с коронавирусом ("Если пить крымский портвейн и колоть пенициллин, то никакая зараза не страшна!").

Николай Фоменко, как всегда, острил:
"В моей жизни уже все было: я вел "Чартову дюжину", я выступал на "Чартовой дюжине" и мне даже вручали приз на "Чартовой дюжине". Зато теперь мне делать ничего не надо. Можно просто слушать музыку, смотреть концерт и разговаривать со всеми".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Примерно так же себя чувствовали зрители. Некоторые, правда, были расстроены слишком короткими выступлениями кумиров. Впрочем, фестивальный формат, да еще и совмещенный с премией, не предусматривает полноценных сетов. Конечно, все нынешние лауреаты точно продолжат концертировать, звучать на "Нашем радио" и, скорее всего, получать премии "Дюжины".

Зрители на XIII-ом Ежегодном музыкальном фестивале Чартова дюжина
13 из 13

Примерно так же себя чувствовали зрители. Некоторые, правда, были расстроены слишком короткими выступлениями кумиров. Впрочем, фестивальный формат, да еще и совмещенный с премией, не предусматривает полноценных сетов. Конечно, все нынешние лауреаты точно продолжат концертировать, звучать на "Нашем радио" и, скорее всего, получать премии "Дюжины".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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КультураМузыкаКлаус МайнеScorpionsБи-2Гарик СукачевВадим Самойлов
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