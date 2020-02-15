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Туризм
2020-02-15T19:02+0300
https://ria.ru/20200215/1564781040.html
Выяснилось, сколько денег туристы готовы тратить на поездки
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РИА Новости

Выяснилось, сколько денег туристы готовы тратить на поездки

15:37 15.02.2020 (обновлено: 19:02 15.02.2020)
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© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они планируют тратить на поездки, сообщает Biletix.
Специалисты компании провели исследование среди 1600 пользователей и выяснили, что мужчины готовы расходовать на путешествия больше денег, чем женщины.
Так, большинство женщин (31 процент) заявили, что готовы тратить на путешествие каждого члена семьи от 30 до 50 тысяч рублей, а большинство мужчин (их 26 процентов) – от 50 до 70 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что по сравнению с прошлым годом с пяти до семи процентов выросла доля тех, кто готов платить за отдых более 100 тысяч рублей за каждого члена семьи. При этом с четырех до двух процентов уменьшилось число тех, кто готов к расходам до 10 тысяч рублей на каждого.
Основная часть туристов повысила семейный тревел-бюджет из ценовой категории 10-50 тысяч рублей на члена семьи до 50-100 тысяч рублей.
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