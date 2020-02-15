Выяснилось, сколько денег туристы готовы тратить на поездки

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, сколько денег они планируют тратить на поездки, сообщает Biletix.

Специалисты компании провели исследование среди 1600 пользователей и выяснили, что мужчины готовы расходовать на путешествия больше денег, чем женщины.

Так, большинство женщин (31 процент) заявили, что готовы тратить на путешествие каждого члена семьи от 30 до 50 тысяч рублей, а большинство мужчин (их 26 процентов) – от 50 до 70 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что по сравнению с прошлым годом с пяти до семи процентов выросла доля тех, кто готов платить за отдых более 100 тысяч рублей за каждого члена семьи. При этом с четырех до двух процентов уменьшилось число тех, кто готов к расходам до 10 тысяч рублей на каждого.