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Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
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РИА Новости

Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка

06:22 15.02.2020 (обновлено: 06:40 15.02.2020)
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© Public domainВерсия картины Эдварда Мунка "Крик" 1910 года
Версия картины Эдварда Мунка Крик 1910 года
© Public domain
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Эксперты выяснили, почему тускнеет "Крик" Эдварда Мунка, проведя анализ образцов краски с картины версии 1910 года, сообщает The New York Times.
Пигменты подвергались исследованиям с использованием новейших технологий: рентгеновских лучей, лазера и мощного электронного микроскопа, чтобы понять, почему фрагменты холста, которые раньше были оранжево-желтыми, стали цвета слоновой кости.
Ученые из Нью-Йорке и специалисты из музея Мунка в Осло изучали цветовые характеристики шедевра, который был украден в 2004 году и затем найден два года спустя.
Попутно удалось выяснить, как работал Мунк, предложить способы хранения картины, которые позволили ли бы избежать дальнейших изменений цвета, и понять, как она выглядела изначально.
Дженнифер Масс, глава Лаборатории научного анализа произведений искусства в Гарлеме, рассказала, что под микроскопом удалось разглядеть что-то похожее на "сталагмиты" на поверхности "Крика".
По ее словам, на всемирно известной картине Мунка растут нанокристаллы, и из-за этого бледнеют участки около рта фигуры в центре, на небе и в воде.
Эва Сторевик Твеит, хранитель из музея художника, уточнила, что решено было обратиться именно к Дженнифер Масс, поскольку она является ведущим специалистом по кадмию желтому, который также изучала в работах Анри Матисса.
В этом году музей Мунка переезжает в новое здание, и его сотрудникам важно понять, как лучше обращаться с полотном и как его экспонировать.
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КультураНовости культурыВыставкиМузеиЭдвард МункАнри МатиссОсло
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